Wehinger Maibaum steht

Auch in diesem Jahr haben die Zimmerleute von Klaiber & Haas in einer spektakulären Aktion den Wehinger Maibaum aufgestellt. Dieses Mal übernahm Frank Klaiber das Kommando, damit seine Gesellen im richtigen Takt den über 22 Meter hohen Maibaum in die Senkrechte bringen konnten. Im Hintergrund die Zuschauer dieses alljährlich vom Wehinger Obst- und Gartenbauverein initiiertes Brauchtumsakt. Im Zelt des Obst- und Gartenbauvereins herrschte, wie immer, reger Betrieb.