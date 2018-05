Wehinger Kinder sind nun Fasnet-Fachleute

Alle Jahre wieder nimmt sich die Wehinger Narrenzunft Zeit für die Dritt- und Viertklässler der Schlossbergschule, um ihnen das Fasnetsbrauchtum näher zu bringen und ihnen im Rahmen eines Malwettbewerbs die Möglichkeit zu geben, sich künstlerisch mit der örtlichen Fasnetstradition auseinanderzusetzen. Dieses Jahr haben die Zunfträte Andreas und Stefan Freundl sowie Manfred Bödrich die Kinder auf die Spuren der schwäbisch-alemannischen Fasnet gebracht.

Wie man Larven schnitzt, erläuterte Andreas Freundl den Kindern. Wie man das Wehinger Narrenkleid bemalt, war zum 17. Mal das Thema von Mary Albrecht, die es wieder hervorragend verstand, ihr Kunsthandwerk den Kindern näher zu bringen. Die Spezialität von Manfred Bödrich war das Thema „Narreng`schell“. Dabei vermittelte er auch in diesem Jahr den Kindern mit Fritz Koch aus Schörzingen einen Spezialisten, der sich auf dieses Thema besonders gut versteht. Allerdings hat diese Tradition nun ein Ende, denn Koch möchte sich altersbedingt zurückziehen, so dass man nach einem neuen Schellenmacher Ausschau halten muss.

Wie auch immer: Die Kinder fanden es sehr interessant, wie alles Hand in Hand geht, um am Ende ein Original Narrenkleid in der Hand zu haben. Die Drittklässler, die sich am Malwettbewerb beteiligt hatten, wurden mit ihren Klassenlehrerinnen Anne Maria Trick und Katharina Duschek zur Siegerehrung in der Volksbank Wehingen eingeladen. Von der Klasse 3a kamen Olaf Zaiczek, Feride Tuna, Andreas Becker, Jule Hafen und Max Nagibin, von der Klasse 3b Lara Juhasz, Esma Karaca, Corina Geiger, Nelly Wolf und Lenny Förster ins Finale. Sie alle bekamen ein T-Shirt der Wehinger Zunft als kleine Anerkennung.

Lenny Förster setzte sich im anschließenden Quiz mit einem erstaunlichen Fachwissen über fastnachtliche Themen durch, und so darf er in diesem Jahr das Narrenkleid über die Fasnet tragen. Das machte den jungen Mann ziemlich stolz. Mit viel Taktgefühl bewegte er sich auf den gesungenen Narrenmarsch der Kinder und wedelte mit dem Fuchsschwanz, so dass man erahnen konnte, dass daraus vielleicht einmal ein richtig guter Wehinger Narr werden könnte.