Wehinger Flüchtlingsheim ist bezugsfertig

„Was lange währt...“ Gut zwei Jahre, nachdem bei der Gemeinde Wehingen der Bauantrag gestellt wurde, ist das Heim für Flüchtlinge im Industriegebiet nahe der Schlossberghalle am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Das für rund 50 Menschen ausgelegte, in Holzständerbauweise gebaute, Haus wurde von Bürgermeister Gerhard Reichegger, Sozialdezernent Bernd Mager, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes für Integration und Flüchtlinge mit deren Leiterin Jutta Straub sowie dem für den Bau zuständigen Dieter Sarnes vorgestellt.

Nachdem der Besuch zunächst zögerlich war, wollten doch einige Wehinger aller Altersgruppen wissen, wie es in dem Heim aussieht, befanden, dass es zwar einfach aber sauber und ordentlich gebaut sei. Gegen 18.30 Uhr fanden sich elf Interessierte ein und informierten sich über die Aufgaben und Notwendigkeiten eines Helferkreises.

Einige Besucher dachten beim Rundgang bereits aus der Perspektive der künftigen Bewohner: Wie es denn mit den Möglichkeiten zu fernsehen sei, um Nachrichten zu hören und anderes? Anschlüsse gebe es, aber Sarnes warnte insgesamt davor, zu viele Sachen in die engen Räume zu bringen. Jedem Flüchtling stehen etwas mehr als sieben Quadratmeter zu. Es gehe auch bei der Ausstattung mit Metallspinden und Metallbetten vor allem auch um den Brandschutz, wenn viele Menschen auf engem Raum lebten.

Das Gebäude hat zwei Stockwerke und ist mit Wellblech verkleidet. Es ist 34 auf zwölf Meter groß und die meisten Zimmer sind Zweibettzimmer. Man werde, so Mager, die Wehinger Unterkunft mit Neuzugängen belegen. Denn der Druck von 2015 und 2016, im Landkreis insgesamt 1700 Menschen unter zu bringen sei stark gesungen.

Aktuell lebten noch 550 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, etwa 1200 Leute seien vor allem dank der Helferkreise in privaten Wohnungen in der Anschlussunterbringung untergekommen, so Mager.

Das strebe die Gemeinde auch an, sagte Bürgermeister Reichegger, nämlich das obere Stockwerk als Anschlussunterbringung zu nutzen. Für die Erstunterbringung ist der Landkreis zuständig, für die Anschlussunterbringung die Gemeinden. Im Obergeschoss gibt es denn auch Vierbettzimmer für Familien in der Anschlussunterbringung.

Anfangs werde es einen Securitymann geben informierte Mager. Allerdings hat er wenig Befürchtungen. Außer im einem Sonderfall in Tuttlingen habe es keine Zwischenfälle gegeben. Die allermeisten Flüchtlinge seien „sehr anständige Leute, die sehr dankbar sind, dass sie hier sind.“

Das Wohnheim hat den Landkreis 1,5 Millionen Euro gekostet.