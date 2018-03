Wehingen optimiert die Schlossberghalle weiter

Bei der neuen Wehinger Schlossberghalle sind nach wir noch einige kleine Nachbesserungen nötig, mit denen sich der Gemeinderat Wehingen in seiner jüngsten Sitzung befasst hat.

So sollen, um bei zukünftigen Veranstaltungen in der Halle eine größere Flexibilität zu haben, die Bestuhlungspläne durch weitere Varianten ergänzt werden, die aber noch genehmigt werden müssen. Um die maximal zulässigen 670 Sitzplätze bei Bedarf auch ausschöpfen zu können, schafft die Gemeinde neun weitere Banketttische an. Im Raucherraum der Halle ist die Abzugssituation noch unbefriedigend. Deshalb soll bei der turnusmäßigen Wartung das Zuluftsystem nochmals technisch nachgebessert werden.

Das auf dem Dach der Schlossberghalle montierte Schneefangsystem reicht nicht aus, da wiederholt Dachlawinen abgegangen sind. Der Gemeinderat beauftragte die Flaschnerei Klink aus Balingen mit der Lieferung und Montage eines ergänzenden Schneefangrohrystems.

Rege diskutierte der Gemeinderat den vom TV Wehingen beabsichtigte Neubau eines Sportheims. Gemäß den Planungen muss für den Neubau mit Gesamtkosten in Höhe von 620 000 Euro gerechnet werden. Der TV Wehingen sieht sich, – selbst unter Berücksichtigung von Eigenmitteln, externen Fördergeldern und Eigenleistungen – außerstande, die Gesamtmaßnahme alleine zu finanzieren. Mit Blick darauf, dass beim Abbruch der alten Festhalle auch bisherige Vereinsräume entfallen, und die geplanten neuen Räumlichkeiten teilweise auch durch die Allgemeinheit genutzt werden können, hat der Verein bei der Gemeinde eine Förderung in Form eines Zuschusses sowie eines zinslosen Darlehens beantragt. Bevor der Gemeinderat einen Beschluss dazu fassen wird, hat er aber erst einmal ergänzende Planunterlagen angefordert.

Einstimmig beschloss der Rat, für den Bauhof einen Mercedes-Benz-Unimog U 423 sowie einen dazu passenden Schneepflug und einen Streuautomat anzuschaffen. Private Feuerwerken während des Jahres werden künftig nur noch für bestimmte Anlässe (Taufen oder Hochzeiten, Vereinsfeste, Vereins- und Firmenjubiläen, sowie runde Geburtstage) genehmigt und nur bis 22 Uhr nachts.