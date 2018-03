Wehingen gratuliert Gerhard Reichegger

Zum 50. Geburtstag von Bürgermeister Gerhard Reichegger hat es am Donnerstagabend in der Schlossbergschule ein kleines Geburtstagsständchen des Fanfarenzuges, des Musikvereins und der (Wo)Menvoices gegeben. Alle drei Formationen brachten damit dem seit 16 Monaten im Amt befindlichen Wehinger Schultes musikalisch ihre Glückwünsche zum Ausdruck. Mit dabei der Gemeinderat und die Vertreter der Wehinger Vereine.

Bürgermeisterstellvertreter Stefan Blaschi brachte in Reimform Altersweisheiten zum Ausdruck und wünschte Reichegger auch für die Zukunft ein glückliches Händchen. Vereinssprecher Manuel Schnekenburger lobte die „entgegenkommende Art“ des Schultes und Konrad Häring gratulierte seinem Chef stellvertretend für die ganze Rathausbelegschaft, den Bauhof und den Forstbereich. Er bedankte sich für den kooperativen Stil Reicheggers, bei dem man stets offene Türen vorfinde und neben der Strenge des Alltags auch immer für ein freundliches Miteinander spüren könne.

Reichegger zeigte sich über so viel Resonanz „überwältigt und betonte, dass man nur gemeinsam vorwärtskomme. Er lobte die Zusammenarbeit im Gremium und er sei auch stolz darauf, wenn man die Kirche im Dorf lasse. Neben dem Dank an seine Mitarbeiter und Gemeinderäte schloss Reichegger auch seine Frau Birgit und seine beiden Töchter Hanna und Lena in seine Dankesworte ein, bevor man im Rahmen eines kleinen Umtrunks den Geburtstagsabend gemütlich ausklingen ließ.