Wehingen begrüßt neue Ministranten

Unter dem Motto „Sonnenblume“ haben die Ministranten der Kirchengemeinde St. Ulrich in Wehingen die Vorabendmesse gestaltet und freuten sich, drei neue Ministranten in ihrer Gemeinschaft begrüßen zu dürfen. Nach der Vorbereitung auf ihren Dienst wurden Felix Befurt, Lenny Förster und Nick Wagner von Pfarrer Ginter offiziell als Ministranten aufgenommen.

Beim Vortrag ihres Sprechspiels verglichen die Ministranten die Gemeinschaft mit Jesus, die erst lebendig werden könne, wenn sie viele Mitglieder hat, mit ihrem Blumenstrauß, der erst seine volle Leuchtkraft entwickelt, wenn er aus vielen Blumen besteht. Mit jeder Blume, die sie dem Strauß hinzufügten, erklärten sie der Gemeinde, was ihnen so wichtig ist an der Ausübung ihres Ministrantendienstes und der Gemeinschaft mit Jesus: „Sie gibt Kraft, macht einen zu einem frohen Menschen, bringt die Seele zum Atmen und macht einen selber zum Sonnenstrahl.“

Anschließend freute sich Pfarrer Ginter, Ministranten für ihren langjährigen Dienst zu ehren. Für fünf Jahre Ministrantendienst wurden laut Pressemitteilung Vinzent Amato, Lars Bauer, Marie Raiser und Anne Unterhuber geehrt. Seit zehn Jahren üben Johannes Huber und Leon Weiss ihren Dienst aus und seit 15 Jahren dient Michael Kycia als Ministrant.

Mit Bedauern und guten Wünschen für ihre neuen Wege wurden David Gimpl, Philipp Maier, Robin Rees, Monja Schiller, Elina Stehle, Marius Stehle, Felix Strohmeier, Simon Walz und Theresa Walz aus ihrem Dienst verabschiedet.