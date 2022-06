WBT ist von Spaichingen nach Gosheim umgezogen

Wenn ein Roboterarm wie von Geisterhand Werkzeuge aus einer box nimmt und in eine Maschine legt, damit daraus dann komplizierte Fräs- oder Drehteile oder andere Werkstücke entstehen, dann könnte da die Arbeit der Firma WBT dahinterstecken. Die Spaichiger Firma ist zum 1. August 2021 nach Gosheim umgezogen und zwar in die Räume der Firma Hego (Hermle Gosheim).

Die Firma für Automation und Robotertechnik hat sich durch diesen Schritt von 800 auf 1600 Quadratmeter vergrößert. Der Vorbesitzer hatte die Firma altershalber verkauft und die neuen Besitzer haben sie dann personell verkleinert, sodass die Räumlichkeiten zu groß wurden. „Wir haben die Chance genutzt, sie zu kaufen und haben sie grundsaniert“, sagt Geschäftsführer Simon Wißmann.

Die Firma WBT wurde am 1. Juni 2014 in Spaichingen mit vier Mitarbeitern gestartet, jetzt sind es 20, so Wißmann. Ihre Automationslösungen seien individuell auf die Kunden angepasst, die sich hauptsächlich im Umkreis von bis zu drei Fahrstunden um Gosheim in Baden-Württemberg, Bayern, Östertreich und der Schweiz befinden. Je nachdem setzen die Roboter dann zum Beispiel Werkzeuge und /oder Rohlinge zur Bearbeitung ein. Schwerpunkt sei aber die Be- und Entladung von Werkzeugmaschinen und Systeme für Laserbeschriftung und Messtechnik.

Das „je nachdem“ bezieht sich auf den Kunden und die Branche, so Wißmann. Man arbeite für den Bereich Medizintechnik, Maschinenbau, Dreh- und Frästeileherstellung, Elektronik sowie Luft- und Raumfahrt.

Geschäftsführer ist neben Wißmann Joachim Burkert und Produktionsleiter ist Sven Wißmann.

Simon Wißmann freut sich über den dazugewonnene Platz in den neuen Räumen, und wenn Corona nicht gewesen wäre, dann wäre der Gosheimer Gemeinderat schon zum Einzugsdatum eingeladen worden. So folgte die Einladung eben zum Frühjahr.