Wasser in Gebäuden beschäftigt Feuerwehr

Gleich zwei Mal ist die zuständige Kleinschleife der Feuerwehr Spaichingen innerhalb von 24 Stunden am Pfingstmontag und am Dienstag mit dem Stichwort „Wasser in Keller“ alarmiert worden.

Wasser trat durch Außenwand

Bei der Einsatzstelle in der Spaichinger Hauptstraße, zu der die Feuerwehr am Pfingstmontag gegen 9 Uhr alarmiert wurde, trat Wasser in geringen Mengen durch eine Außenwand ins Innere des Gebäudes. Die Ursache hierfür konnte nicht festgestellt werden, berichtet die Feuerwehr Spaichingen.

Auch die Polizei war vor Ort

Aufgrund der Geringfügigkeit brauchte die Feuerwehr nicht weiter einzugreifen. Zur weiteren Ursachenforschung wurde den Bewohnern die Kontaktdaten des zuständigen Energieversorgers Wasser überlassen. Neben der Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug war auch die Polizei mit einem Funkstreifenwagen vor Ort.

Zweiter Einsatzort: Uhlandstraße

Zum zweiten Mal wurde die Feuerwehr dann am Dienstag gegen 4.30 Uhr gerufen. Diesmal lag die Einsatzstelle in der Spaichinger Uhlandstraße. Nach einer ersten Erkundung konnte das Meldebild bestätigt werden: Der Keller stand mehrere Zentimeter unter Wasser. Mit Wassersaugern und Wasserschiebern wurde der betroffene Bereich von dem Wasser befreit.

Im Einsatz war die Feuerwehr Spaichingen mit sieben Mann und einem Fahrzeug für knapp zwei Stunden.

Starke Regenfälle

Die Ursache für die Schäden konnten nicht zweifelsfrei festgestellt werden, so die Feuerwehr. Es liege jedoch nahe, dass die starken Regenfälle der letzten Tage ihren Teil dazu beitrugen: In der Gegend um Spaichingen, so heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr, fielen bis heute morgen innerhalb eines knappen Tages fast 50 Liter Regen pro Quadratmeter.