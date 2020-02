Der Spaichinger Heilpraktiker Helmuth Gruner gibt regelmäßig Gesundheitstipps. Diese Woche: Was tun gegen Viren?

Millionen Menschen erwischt es jedes Jahr. In der nasskalten Jahreszeit breiten sich Viren von Mensch zu Mensch schnell aus. Ein grippaler Infekt ist keine echte Grippe oder Influenza, sondern eine akute Krankheit mit vorübergehender Schwäche, verbunden mit Schmerzen und Unwohlsein. Es kann Fieber auftreten, was in der Regel die körpereigenen Abwehrvorgänge aktiviert und beschleunigt. Eine dramatisch beginnende und besonders schwere Form der Grippe aber ist die echte Influenza, deren Behandlung den Händen eines homöopathischen Arztes oder Heilpraktikers anvertraut werden sollte.

Die echte Influenza manifestiert sich durch Viren. Ein grippaler Infekt ist leichter zu behandeln, weil er eine bakterielle Ursache hat. Mildere Formen von Grippe-Erkrankungen können mit homöopathischen Mitteln auch ohne ärztlichen Beistand auskuriert werden. Gegen bakterielle Erkrankungen hat die Schulmedizin Antibiotika, gegen Viruserkrankungen ist sie jedoch machtlos und da spielen einige pflanzliche Wirkstoffe eine große Rolle.

Die erste und wichtigste Maßnahme bei grippalen Infekten ist die körperliche Schonung. Bei erhöhter Temperatur während einfachen grippalen Infekten sollte das Fieber nicht gleich gesenkt werden, besonders nicht im ersten Stadium des Temperaturanstiegs mit Frösteln. Das Fieber erfüllt hier eine sinnvolle Funktion und bringt das Immunsystem auf Touren. Statt fiebersenkender Präparate ist in dieser Phase eine äußere Erwärmung durch warme Kleidung, ein heißes Bad (Auslaugebad) und heiße Getränke zu empfehlen. Auf vermehrte Flüssigkeitszufuhr sollte geachtet werden, weil der Bedarf durch Schwitzen und Ausscheidungen der Schleimhäute erhöht ist. Die Konsultation eines Arztes ist notwendig, wenn das Fieber länger als drei Tage anhält, bei kleinen Kindern länger als ein Tag. Auch starke Schmerzen oder Muskelkrämpfe sind gute Gründe, den Infekt ärztlich untersuchen zu lassen. Ebenso ist dieser Gang angeraten, wenn auch ein ungewöhnlicher Krankheitsverlauf zu beobachten ist, etwa wenn die Erkrankung länger als eine Woche andauert, wenn sie nach dem Abklingen direkt wieder in Erscheinung tritt, oder wenn sie einen raschen Anfang und einen schweren Verlauf nimmt.

Wenn das Fieber gesenkt werden soll, empfehlen sich Wadenwickel. Sie sind eine einfache und wirksame Möglichkeit, ohne schulmedizinische oder naturheilkundliche Medikamente, um Fieber um bis zu zwei Grad zu senken. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass der Patient im Fieber am ganzen Körper warm ist, vor allem auch an den Beinen. Der Patient darf während der ganzen Prozedur nicht frieren, und muss ausreichend trinken.

So wird’s gemacht: zwei Geschirr- oder Küchentücher in 5 bis 10°C kaltes Wasser tauchen, und nur so weit auswringen, dass sie nicht mehr tropfen. Die Tücher von den Fußgelenken aus straff und möglichst faltenfrei aufwärts um die Waden wickeln. Mit einer Wolldecke bis zu den Knien abdecken. Nach 10 bis 20 Minuten entfernen, bevor die Wickel trocken und warm werden.

Einnahme von homöopathischen Mitteln bei akuten Beschwerden: In akuten Fällen sollte bereits 15 Minuten nach der Einnahme eine spürbare Verbesserung eintreten. Erst wenn sich nach anfänglicher Besserung kein weiterer Fortschritt zeigt, sollte das Mittel frühestens nach einer Viertelstunde wiederholt werden. Beim dritten Mal frühestens nach einer halben Stunde. Bei Bedarf kann das bis zu vier Mal am Tag wiederholt werden.

Die beste Wirkung entfaltet sich, wenn man die Globuli einfach im Mund zergehen lässt, und 15 Minuten vor und 15 Minuten nach der Gabe auf Essen und Trinken verzichtet. Dadurch können die Wirkstoffe besser durch die Mundschleimhaut aufgenommen werden.

Es gibt eine Anzahl homöopathischer Komplex-Mittel nur in der Apotheke. Dort werden Sie beraten und es werden Empfehlungen ausgesprochen. Oft genügt auch ein Einzelmittel zur Behandlung der aufgetretenen Symptome.

Die wichtigsten homöopathischen Mittel :

Bryonia (die Zaunrübe) ist angebracht, wenn der Kranke folgende Symptome zeigt: er ist gereizt, verärgert und will seine Ruhe haben. Er will nur in sein Bett. Gut tut hier absolute Ruhe und Abkühlung. Begleitsymptome: schmerzhafter Husten, Kopfschmerz, Nachtschweiß, Erbrechen und Durchfall mit Erschöpfung.

Eupatorium perfoliatum (Wasserhanf) ist angebracht bei Muskel- und Knochenschmerzen sowie bei Zerschlagenheitsgefühl. Auslöser ist feuchtkaltes Wetter. Das Fieber erscheint plötzlich und beginnt mit Übelkeit und Erbrechen. Eine Besserung tritt durch die Knie- und Ellenbogenlage ein. Begleitsymptome: Gesicht heiß und rot , Schluckauf, Schmerzen in der Lebergegend, Durst auf kaltes Wasser.

Gelsemium (wilder Jasmin). Der Kranke ist schwach, zittrig und schläfrig. Dumpfe Schmerzen ziehen vom Nacken über den Kopf bis zur Stirn. Auslöser ist oft Sommerhitze, auch Schreck oder Aufregung, etwa vor einer Prüfung. Das Fieber beginnt am Nachmittag und steigt langsam. Eine Besserung kann durch Schwitzen und Wasserlassen eintreten. Begleitsymptome: Frösteln, Schüttelfrost, kränklicher Gesichtsausdruck, hängende Augenlider.

Nux Vomica (Brechnuss): Auslöser sind Überarbeitung, Schlafmangel oder Verkühlung. Der Kranke friert viel, besonders an Rücken und Kopf, das Fieber wechselt häufig mit Frösteln ab. Verschlimmerung durch Kälte und Luftzug. Besserung tritt durch Wärme und Ruhe ein. Begleitsymptome: rotes Gesicht, starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Stuhlverstopfung. Stimmung: reizbar, mürrisch.

Rhus Toxicodendron (Giftsumach). Auslöser sind nasskaltes Wetter, Überanstrengung und Verkühlung. Das Fieber beginnt eher langsam und ist mit Zerschlagenheitsgefühl und reißenden Schmerzen verbunden. Fortgesetzte Bewegung bessert die Symptome. Eine Besserung tritt auch durch Wärme ein. Begleitsymptome sind ein rotes Zungendreieck, starker Durst, Verlangen nach kalter Milch.