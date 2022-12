Was sich die Glaskugel für 2023 erträumt

Es geht auf den Jahreswechsel zu: Was wird das Jahr 2023 uns allen bringen? – Tja, so genau weiß das keiner. Aber man darf ja schon mal in die Glaskugel schauen ... Unsere Mitarbeiter haben sich Nachrichten ausgedacht, die sich im neuen Jahr – mit ein wenig Glück und zugegebener Maßen auch Fantasie – in ihren Gemeinden zutragen könnten.

Aldingen gewinnt im Lotto

Bürgermeister Ralf Fahrländer hat an der spanischen Lotterie „El Gordo“ für die Gemeinde Aldingen den Hauptgewinn in Höhe von 5 Millionen Euro gewonnen. Mit diesem Gewinn kann nun das Ärztehaus mit Apotheke und Praxen für drei Ärzte gebaut werden. Im Obergeschoss soll ein großer Saal entstehen, in dem jeden Mittwochnachmittag zum Tanz-Tee für Senioren eingeladen wird. Die Bestuhlung der Räumlichkeiten wird mit dem Mobiliar des alten Rathauses ausgestattet.

Balgheim wird Internet-Dorf

Nach Teilnahme am Forschungsprogramm „Internet im ländlichen Raum“ darf sich Balgheim fortan „erstes Internet-Dorf Deutschlands“ nennen und kann sich auch so im sogenannten Digi-Tal, zukunftsträchtig positionieren. Die glasklaren Glasfaserkabel ermöglichen es, den Durchgangsverkehr direkt am Ortseingang einzuscannen und am Ortsausgang wieder auszudrucken. Die bis dato aktive Lichtblitzanlage kann daher auf behagliche Fußgängergeschwindigkeiten eingestellt werden. Die Motive der Fotografien werden zur Kür des „internettsten Lächeln“, durch Bürgermeister Nathanael Schwarz, verwendet.

Alter Berg wird Weltkulturerbe

Überraschung in Böttingen: 2023 erklärt die UNESCO den Alten Berg zum Weltkulturerbe. Der Böttinger Kraftort mit der Kapelle verbinde auf vorbildliche Weise Kultur- und Naturerbe, heißt es in der Begründung.

Damit nimmt auch der Tourismus in dem Heubergort einen unerwarteten Aufschwung. Erste Hotel-Pläne reifen heran ...

Was könnte das Jahr 2023 so bringen? Unsere Mitarbeiter haben satirisch in die Glaskugel geschaut (von links oben nach rechts unten): Lothar Dittes, Matteo Felisioni, Cäcilia Fiedler, Angela Hermle, Volkmar Hoffmann und Richard Moosbrucker. (Foto: Fotos: privat)

Die ältesten Bubsheimer

Die Geschichte Bubsheims - oder besser gesagt: der Bubsheimer - muss 2023 neu geschrieben und um 3000 Jahre verlängert werden. DNA-Untersuchungen aus den Bronzezeit-Gräbern ergeben nämlich, dass einige der Mosers, Messmers und Stiers Vorfahren hatten, die schon in der Bronzezeit auf dem Heuberg lebten. Das nennt man Heimatverbundenheit!

Kindergarten-Campus

Dank einer großzügigen Spende aus der heimischen Industrie bekommt Deilingen nicht nur eine neue Kindergartengruppe, sondern einen ganzen „Kindergarten-Campus“. Hier beginnt der Wirtschaftsverband Heuberg schon heute, die Fachkräfte von morgen heranzuziehen.

Rudolf Wuhrer wird Hotelier

Während sich Denkingen für die große Verabschiedungsparty im August 2023 rüstet, denkt der noch fitte Bürgermeister Wuhrer überhaupt nicht an Ruhestand, sondern hat sich einen neuen lukrativen Job gesucht.

Auf seinen jüngsten politischen Reisen ließ er sich nebenbei als Gourmet-Koch ausbilden. Seiner Familie präsentierte er sich als besonderes Weihnachtsgeschenk als neuer Besitzer des Klippeneckhotels. Tag und Nacht sind jetzt Handwerker mit der Renovierung beschäftigt, denn das „Wellness-Hotel Klippeneck“ soll zeitgleich mit der Wanderblockhütte eröffnet werden.

Risiberg wird Ringerzentrum

Die Ringer des SV Dürbheim haben es geschafft, Meister in der württembergischen Verbandsliga zu werden – ein Novum in der 100-jährigenVereinsgeschichte. Als nächste Steigerung stehen nun noch die Regional-Liga, die zweite Bundesliga und der Thron, die erste Bundesliga zu erreichen, an. Um zu diesem Ziel zu gelangen soll auf dem „ Risiberg“ 2023 ein Ringer-Zentrum entstehen. Für die richtige Ernährung der Sportler wird es keine Kraft-Shakes geben. Die Athleten werden von dem Catering-Service des „Berghotel Risiberg Gasthaus Waldeck“ mit deftiger Hausmannskost aus eigener Hausschlachtung verköstet.

Von Südtirol nach Egesheim

Das ehemalige Gasthaus „Traube“ mitten in Egesheim wird zum Wohlfühlatmosphären-Café umgestaltet. Den Fokus legt die Kleingemeinde auf ein gemütliches Eiscafé mit verschiedenen Kuchenangeboten. Gedacht sei, dass man den Kirchgang auf Sonntagnachmittag legt, um sich anschließend gemütlich bei Kaffee und Kuchen zu treffen. Eine gute Tasse Kaffee hat die Menschen schon immer zusammen gebracht und die Kirche zieht ebenfalls einen Nutzen daraus. Wie zu erfahren war, sind die Bürger auch einem Lokal nach Art von Roland Trettls „First Dates“, also einem „Tisch für zwei“, nicht abgeneigt. Ein – anonymer –Investor sieht schon den Südtiroler nach Egesheim kommen. Wie man nach Egesheim kommt, braucht man nicht zu erklären.

Frittlingens Gastronomie blüht auf

Die Bemühungen der Gemeinde Frittlingen in den Besitz des Gasthauses „Kreuz“ zu kommen, sind endlich mit Erfolg gekrönt. Das „Kreuz“ wird wieder zu einem florierenden Treffpunkt für Jung und Alt. Auch für das beliebte Gasthaus „Paradies“ wird ein Nachfolger gefunden. Die ehemalige Zehntscheuer wird renoviert und hier finden ein Café mit schöner Außenterrasse und eine kleine Bücherei ihren Platz. Und schließlich werden Möglichkeiten gefunden, dass man auch nach 20 Uhr ohne Auto problemlos noch von Frittlingen weg, oder nach Frittlingen kommt und die Landkreisgrenze zu Rottweil keine Rolle mehr spielt.

Baugebiet Gosheim-Wehingen-Mitte

Bei einer Klausurtagung der Gosheimer und Wehinger Gemeinderäte wird ein gemeinsames Baugebiet rund ums Bildungszentrum beschlossen. Diese historische Entscheidung lässt vor allem die Gemeinde Gosheim aufatmen, da ihr Problem mit zu wenigen freien Bauplätzen erstmal gelöst ist. Zudem kann das Hermle-Uhren-Areal dann anderweitig genutzt werden. Den Ergebnissen der Bürgerbefragung entsprechend kann hier nun ein Café, eine Bäckerei, ein Skaterplatz oder eine Parkanlage entstehen. Alle Bauwilligen können auf den Beginn der Erschließung des neuen Baugebiets „Gosheim-Wehingen-Mitte“, kurz „GoWeMi“ bereits Ende 2023 hoffen.

Ski-Zentrum am Hohenkarpfen

Der Ski-Hang am Hohenkarpfen bei Hausen ob Verena wird zu einem professionellen Ski-Zentrum ausgebaut. Nach dem Motto „ Was Ischgl kann können wir schon lange….“ soll eine Skipiste mit künstlichen Schneekanonen für ein tolles Skivergnügen sorgen. Der vorhandene Skilift des TV Hausen soll dementsprechend ausgebaut werden. Der Festsaal des Hofguts „Hohen Karpfen“ wird in „Karpfenloch“ umbenannt. An allen Wochenenden wird die Musikkameradschaft Hausen ob Verena in Dirndl und Lederhosen in urigen Apre-Ski-Shows „die Sau unter dem Kegel“ rauslassen.

Mautpflicht in Mahlstetten

In Mahlstetten wird 2023 entschieden, entschieden für eine Mautpflicht einzutreten – zu entrichten von jenen, die sonntäglich zum Flanieren auf den Heuberg kommen, obwohl sie das Leben dort sonst als „einen Kittel kälter“ verunglimpfen. Die Einnahmen füllen das „Mauttäschle“, mit dem der Nahverkehr ausgebaut werden soll, bis endlich ein wirklich nutzbares 9-Euro-Ticket angeboten wird. Bis zu diesem St. Nimmerleinstag werden 50 Prozent der Gelder für den Skaterplatz verwendet.

Reichenbach erhält Uhrenmuseum

Die aufstrebende Gemeinde Reichenbach am Heuberg erhält 2023 ein Uhrenmuseum, das in den alten Gebäuden in der alten Mühle nicht weit weg von Uhren-Hermle untergebracht werden soll. Aber bis dahin werden die Uhren noch viele Stunden anzeigen. Führungen und Verkauf finden das ganze Jahr statt.

Autofreies Spaichingen

Alle Autofahrer:innen stellen ihr Fahrzeug vor Spaichingen Downtown auf ausgewiesene Wiesenflächen, auf denen einst die Umgehungsstraße vorgesehen war. Dies ermöglicht der Stadt den Status als „erste autofreie Metropole der süddeutschen Hemisphäre“. Durch diesen Schach-Zug kann im Gegen-Zug der Bahnhof ausgebaut werden - wo er wieder eingebaut werden soll, stand bei Re(d)aktionsschluss noch nicht fest. Fest stand aber, dass das Fest der Eröffnung mit dem zweiten Primtalsommer 2023 begangen wird. Zu Fuß.

Skiclubs fusionieren

Bei seinem Blick in die Glaskugel sieht Richard Moosbrucker für 2023, dass der Wehinger Skiclub vor dem Aus steht. Keine großen sportlichen Erfolge, aber eine tolle Wirkung in der Breite – eine gute Möglichkeit, sich dem Skiclub Gosheim anzuschließen, der vormacht, wie man einen Verein führt. Wenn schon die Kicker des TV Wehingen und des SV Gosheim gemeinsam auf Torejagd gehen, warum nicht auch die Freunde des Ski- und des Breitensports? Nur Mut Leute!