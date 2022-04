Was hat der Ukrainekrieg mit VW zu tun?

Mit einer Nacht ist alles anders: Krieg und Vertreibung direkt in unserer Nachbarschaft mitten in Europa, ukrainische Mitschülerinnen und Mitschüler in unseren Klassen – wie kann man jungen Menschen in diesen Zeiten Orientierung geben? Das haben sich die Lehrkräfte und Schüler der Leistungskurse Geschichte, Gemeinschaftskunde und Wirtschaft der Klassen 11 und 12 des Gymnasiums Spaichingen gefragt, ihren Unterricht umgestellt und eine Ausstellung gemacht.

Sie haben zu historischen Hintergründen des Konflikts sowie zu wirtschaftlichen und politischen Ursachen und Folgen des Krieges recherchiert. Die Ausstellung kann seit Donnerstag in der Aula des Gymnasiums studiert werden.

Entstanden ist die Idee im Geschichts-LK 12 von Rüdiger Schreiber, so die Schule in einem Bericht. Die Entstehung der Ukraine als Nation sei natürlich nicht Teil des Lehrplans. In diesem von Propagandamaßnahmen und Fake News flankierten Krieg sei es aber gerade wichtig, sich umfassend zu informieren und zu einem unvoreingenommenen Bild zu kommen.

Die Schülerinnen und Schüler nahmen diese Zusatzaufgabe gerne in Angriff, obwohl zwischendurch schon die ersten praktischen Abiturprüfungen zu absolvieren waren und direkt nach den Osterferien das schriftliche Abitur bevorsteht.

Die Leistungskurse Gemeinschaftskunde und Wirtschaft mit ihren Lehrern Matthias Schewe und Christoph Timm griffen diese Idee auf und erweiterten die Fragestellung: Welche Voraussetzungen braucht es für friedliche Konfliktlösungen in der internationalen Politik und welche ökonomischen Rahmenbedingungen muss man kennen, um den Krieg einordnen und seine Auswirkungen auf unser Leben abschätzen zu können?

Warum steht bei VW die Produktion still, wenn in der Ukraine Krieg herrscht? Was hat der Krieg mit drohenden Hungernöten in Afrika zu tun? Wie wurden Baden-Baden und London zu Zentren der Geldwäsche für russische Oligarchen? Warum raten Wirtschaftswissenschaftler derzeit zu Maßnahmen, um die Benzinpreise noch weiter zu erhöhen, statt sie durch Steuersenkungen zu verringern?

Schon während des Aufbaus zeigte sich die erhoffte Wirkung: Schülerinnen und Schüler jüngerer Klassen gesellten sich sofort dazu und informierten sich. Nach den Osterferien werden die Jugendlichen aus den Leistungskursen auch Führungen für Unter- und Mittelstufenklassen anbieten, um im Gespräch weitere Fragen zu klären. Zentrales Leitbild dabei ist, dass die Ausstellung zum weiterhin friedlichen Zusammenleben am Gymnasium beitragen will.

So sagt Wirtschaftslehrer Christoph Timm: „Wir sind Zeugen des brutalen Angriffskrieges von Putins Armee gegen ein Brudervolk. So wie es zwischen Russen und Ukrainern vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen gibt, so gibt es auch an unserer Schule Kinder und Jugendliche aus allen Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Wir Lehrkräfte wissen über die Familien und ihre Herkunft oft wenig. Wir sind froh, dass es bislang zu keinem Übersprung des Kriegs auf unsere Schulgemeinschaft gekommen ist.“

Orientierung an Faktenwissen und die Wertschätzung für eine freiheitliche Gesellschaft, in der man offen miteinander diskutieren kann, sollen dazu beitragen, dass das auch in Zukunft so bleibt, sagen die beteiligten Lehrer.