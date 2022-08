Warum sich der Heuberg zum Technologiezentrum entwickelt hat

Kurz vor dem ersehnten Schuljahresende gab es für die angehenden Führungskräfte der Zerspanungsindustrie eine Abwechslung vom schulischen Alltagsprogramm. Auf Einladung des Schulleiters Walter Blaudischek referierte der pensionierte Technische Lehrer Franz Dreher über die Entwicklung und den Strukturwandel in der Region Schwarzwald-Baar Heuberg. Schließlich wolle man in der Schule mit dem Namen des Altministerpräsidenten Erwin Teufel im Rahmen der Weiterbildung laut Mitteilung nicht nur die Technologie der Zerspanung vermitteln, sondern auch über die Hintergründe und Ursachen des gesellschaftlichen Wandels der Heimat Bescheid wissen.

Der Referent stellte die Situation des Heubergs seit der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert dar, als die Bevölkerung auf der Schwäbischen Alb sich mehr schlecht als recht ernähren konnte. So mussten sich viele Männer im Sommer in der benachbarten Schweiz als Tagelöhner und Saisonarbeitskräfte verdingen. Aus der Not heraus wanderten ganze Sippen nach Übersee aus. „Und wenn es heute wieder große Wanderungsbewegungen aus Kriegsgebieten oder aus Ländern gibt, welche von Dürre und Hunger geplagt werden, darf man nicht vergessen, dass sich früher auch viele Deutsche schon auf die Flucht machen mussten“, merkte Dreher an.

Beeindruckt von der technischen Entwicklung der benachbarten Schweiz gründeten risikofreudige Heimkehrer vor dem ersten Weltkrieg zunächst kleinere Werkstätten in denen sie sogenannte „Rädle“ und andere Einzelteile für die bereits aufblühenden Uhrenfabriken im Schwarzwald herstellten. Dazu war es dringend notwendig, eine bessere Verkehrsanbindung auf den Heuberg zu schaffen. Mit großem Aufwand wurde die sogenannte Heubergbahn in schwierigem Gelände von Spaichingen bis nach Reichenbach gebaut.

Offensichtlich haben langwierige Baumaßnahmen bei der Bahn eine lange Tradition, denn erst 16 Jahre nach dem Baubeginn konnte die Einweihung am 28. Mai 1928 stattfinden, wobei die Verzögerung durch den Weltkrieg verursacht worden war. Parallel zur Verbesserung der Infrastruktur ging es mit der Entwicklung des Gewerbes auf dem Heuberg allmählich voran. Ein erster Aufschwung wurde durch die Aufrüstung im Dritten Reich ausgelöst. Einen herben Rückschlag gab es dann wieder mit der sogenannten „Demontage“ nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Viele Maschinen wurden hauptsächlich nach Frankreich verfrachtet, die Inhaber standen buchstäblich vor dem Ruin.

Trotzdem erwachte der Wille zum Wiederaufbau besonders nach der Währungsreform. Mit bescheidenen Mitteln versuchten die heimgekehrten Unternehmer mit einfacheren Teilen wie Schrauben oder Muttern die Produktion wieder aufzubauen.

Bald zeigte sich mit dem technischen Fortschritt, dass man auf dem Markt mit einfachen Drehteilen nicht mehr konkurrieren konnte. Zumal weil massenhaft gebrauchte Verbindungsteile nicht mehr spanend, sondern viel effektiver durch Kalt- oder Warmverformung produziert werden konnten.

Mit der bundeseinheitlichen Neuordnung der Elektro- und Metallberufe zum 1. August 2004 gab es erstmals einen geordneten Rahmen für den regionalen Splitterberuf des Automateneinrichters. Dieser alte Beruf ging in dem neuen Beruf mit dem sperrigen Titel „Zerspanungsmechaniker/in“ auf. Weil in diesem breiten Spektrum sehr viele technischen Berufe enthalten sind, wurden vier verschiedene Schwerpunkte untergliedert.

Wieder auf die Initiative der Drehteilehersteller konnte an der Erwin-Teufel-Schule gegen viele Widerstände eine Technikerklasse für die Zerspanungsberufe bei den Behörden durchgesetzt werden. Mit Hilfe dieser nebenberuflichen Lehrgänge konnten die Fachkompetenzen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem großen Einzugsgebiet, das bis in den Schwarzwald reicht, noch einmal erheblich gesteigert werden.