Warum der Turm-Effekt Rottweil wenig bringt

Die Besucher strömen in Scharen zum Rottweiler Thyssen-Krupp-Testturm auf die höchste Aussichtsplattform Deutschlands (232 Meter). Gerade auch jetzt im August, da sie erstmals die ganze Woche, außer montags, geöffnet ist. Doch der Stadt Rottweil ist es bisher kaum gelungen, davon entsprechend zu profitieren.

Kurz vor den großen Ferien schlug Hubert Nowack Alarm: „Wir haben die Gäste vor der Tür. Jetzt brennt der Kittel“, warnte der Grünen-Stadtrat.

Beobachter wundern sich, warum die Stadt diese Chance für den Tourismus nicht beherzt ergriffen hat. Selbst ursprüngliche Turm-Gegner wie SPD-Stadtrat Jürgen Mehl drängen zur Eile. „Der Turm-Effekt wird schwinden“, warnt auch er.

Ein Sonntag Ende Juli: Die Sonne strahlt. „Dees gibt Durscht“, sagt ein Mann aus Spaichingen, der an einer Führung unterm Turm teilnimmt. Doch befriedigt wird nur sein Wissensdurst, bei diesem Punkt muss die Stadtführerin passen. „Zu trinken und essen gibt es hier nichts“, sagt sie.

Auf den gut besetzten Parkplätzen stehen Autos aus ganz Baden-Württemberg, aus angrenzenden Bundesländern, aus der Schweiz und aus Holland. Ein Busfahrer aus Reutlingen ruft seine Mitfahrer zusammen: „Wir fahren zum Wasserschloss Glatt, da gibt es die beste Schwarzwälder Kirschtorte.“ Sein Kollege aus Heilbronn sagt, er werde gleich wieder „Richtung Heimat fahren“. Unten an der Abzweigung biegen auffallend viele Autos Richtung Autobahn ab und auffallend wenige Richtung Stadt.

Ratlose Touristen

An der Einfahrt zur Innenstadt fragt ein etwas hilfloser Autofahrer aus Pforzheim, wo man „hier gut essen kann“. Der Mann steht direkt vis-à-vis des „Sternen“, eines der schönsten Lokale der Stadt. Aber der „Sternen“ ist seit Jahren geschlossen, die Besitzer öffnen nur zu besonderen Anlässen wie Fasnet oder Jain Town. Auch der „Löwen“ und der „Hasen“, ein paar Meter weiter unten, dämmern seit Jahren im Dornröschenschlaf, ebenso die Liederhalle, einen Steinwurf entfernt.

Man kann dem guten Mann nur sagen: „Es gibt nichts mehr“, denn es ist 14.30 Uhr und in Rottweil schließen die Restaurants um 14 Uhr (und die Cafés um 18 Uhr). So bleibt allenfalls der Hinweis auf einen Döner-Imbiss.

Etwas weiter oben, am Straßenkreuz, fragt ein Paar aus Freiburg, das mit dem Fahrrad unterwegs ist, nach der Tourist-Info. Eine Beschreibung ist zwecklos, die Tourist-Info ist am Samstagnachmittag und Sonntag ganztägig, wenn die meisten Gäste zum Turm kommen, geschlossen.

120 000 Turm-Touristen

So stellt sich die Lage in Rottweil zehn Monate nach Eröffnung der Plattform dar. Thyssen-Krupp verzeichnet mit rund 120 000 Besuchern bisher „eine überwältigende Resonanz“, wie eine Sprecherin berichtet. Zwar registrieren einzelne Lokale und Geschäfte etwas mehr Zulauf, aber das steht in keinem Verhältnis zur Zahl der Turm-Besucher.

Dabei, so meinen Kritiker, wäre genug Zeit gewesen. Schon Anfang 2016 wurde die Turm-Eröffnung auf Mai 2017 terminiert. Das verzögerte sich dann wegen Problemen mit der Außenhülle auf Oktober. Aber selbst da war Rottweil nicht vorbereitet. Die meisten Gastronomen und Einzelhändler machten weiter, als sei nichts geschehen. Und bis heute gibt es zum Beispiel nicht einmal Schilder oder Hinweise, wie man am besten per Fuß, per Fahrrad oder Auto in die Innenstadt beziehungsweise zurück kommt. Ebenso wenig einen verlässlichen Pendelverkehr.

Verstörte Experten

Da wundert sich auch der Fachmann. Alexander Seiz (Schwäbisch Gmünd), von der Stadt als Tourismus-Experte engagiert, bescheinigt Rottweil eine enormes Tourismus-Potential – eine richtige Vermarktung vorausgesetzt. Gleichzeitig mahnte er, Rottweil brauche „ein neues Selbstverständnis und ein steigendes Tourismus-Bewusstsein“. Das war vor der Turm-Einweihung.

Jetzt kam Seiz zurück und war einigermaßen verstört. Nun, da die Stadt „eine Gästewelle“ erlebe, gelte es Prioritäten zu setzen und „unmittelbar“ auf diese Situation zu reagieren, sagte er eher diplomatisch zurückhaltend. Hubert Nowack übersetzt es in Klartext. Er fordert „Sofortmaßnahmen“.

Neuerdings gibt es, wenn auch eher bescheidene, Ansätze: Kurz vor Ferienbeginn präsentierten der Gewerbe- und Handelsverein mit 101 Mitgliedern (davon drei Gastronomen) und der städtische Wirtschaftsförderer André Lomsky stolz zwei Projekte: Ein Foodtruck liefert Getränke und Speisen und eine Hütte bietet unter dem Titel „Schaufenster Rottweil“ Souvenirs und Informationen – falls einer nachfragt. Es ist die einzige Sofortmaßnahme auf absehbare Zeit.

Die Gastronomie

Äußerungen von Gastronomen lassen nicht unbedingt darauf schließen, dass sie an Sofortmaßnahmen denken. Ein Wirtin sagt, sie öffne ja erst um 17 Uhr, da seien die Touristen schon wieder weg. (Was so nicht stimmt, der Turm ist bis 18 Uhr und samstags bis 20 Uhr geöffnet.) Einer ihrer Kollegen bemängelt, es gebe weder ein Tourismus-Konzept noch eine Werbung oder ein Schild zur Verbindung zwischen Turm und Stadt. Der das sagt, ist jener Besitzer des „Sternen“, der seit Jahren geschlossen ist. Sein Fazit: „Die Rekordzahlen am Turm haben mit der Stadt nichts zu tun.“

Oberbürgermeister Ralf Broß hofft auf „einen Anstoß von außen“. Aber auch da sieht es eher mau aus: Ein Investor saniert gerade die Villa Duttenhofer in der Innenstadt – einst mit einem Stern dekoriert – für einen Millionenbetrag, die Arbeiten gehen dem Ende entgegen, aber ein gastronomischer Betreiber ist bisher nicht gefunden.

Warten auf Konzept

Tobias Hermann, der Sprecher der Stadt, beteuert, es sei von Anfang an schon eine Menge passiert: Baustellen-Führungen (anfangs mit Wurststand), Info-Tafeln zu Stadt und Turm. Zudem sei inzwischen eine Mitarbeiterin der Tourismus-Info ständiig auf der Plattform für die Besucher präsent, hinzu kämen Foodtruck und „Schaufenster Rottweil“. Viel mehr hätten auch Personal-Engpässe nicht zugelassen.

Wirtschaftsförderer Lomsky zeigt sich mit dem aktuellen Stand durchaus zufrieden. Man habe die Zahl der Stadt- und Turmführungen 2018 gegenüber dem Gesamtjahr 2017 bisher bereits von 800 auf 2000 erhöht und damit schon jetzt das Plansoll erreicht. Bis Ende des Jahres will Lomsky ein Tourismus-Konzept vorlegen.

Wäre es nach interessierten Investoren gegangen, dann gäbe es beim Turm bereits einen großen Park mit Gastronomie und Unterhaltung. Dann aber stellte sich heraus, dass dazu der Bebauungsplan geändert werden muss. Nach längeren Debatten hat der Gemeinderat vor den Ferien das Genehmigungsverfahren eingeleitet. Nach Angaben von OB Broß wird es etwa ein Jahr dauern, bis die Investoren loslegen können. Unter anderem will ein Grundstücksbesitzer ein Besucherzentrum direkt am Turm bauen. Den Park wird es nicht geben – aus Rücksicht auf die Gastronomie und die Einzelhändler in der Innenstadt.