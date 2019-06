So funktioniert der Wanderbus:

Die Donaubergland GmbH hat auf ihrer Homepage alle Informationen samt Fahrplan zum Wanderbus zum Anklicken parat: www.donaubergland.de. Wer kein Internet nutzt, kann die Unterlagen auch dort anfordern (07461/7801675, Am Seltenbach 1 in Tuttlingen).

Der Wanderbus fährt an Sonntagen drei Mal entlang der Linie Tuttlingen - Wurmlingen - Rußberg - Risiberg - Dürbheim - Balgheim - Spaichingen - Aldingen - Denkingen - Klippeneck (oder Umstieg in Aldingen auf den getakteten Bus nach Gosheim).

Los geht es in Tuttlingen um 8.20, 12.20 und 16.20, zurück auf derselben Strecke auf dem Klippeneck 10.05, 14.05 und 18.01 Uhr (Gosheim 10.08, 14.08 und 18.08 Uhr). Dazwischen sind die einzelnen Stationen. In Spaichingen ist Wartezeit eingeplant, um die Zuganschlüsse mit aufnehmen zu können (ab 9.15, 13.15, 17.15). Und so können sich auch Leute, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, ihr individuelles Fahrtmenü zusammen stellen.

In Spaichingen gibt es mehrere Haltestellen, nämlich am Forstamt, in der Dreifaltigkeitsbergstraße, am Wanderweg Heubergbahndamm, am Bahnhof und am Scheibenbühl.

Aber nicht auf dem Dreifaltigkeitsberg, einem der wichtigsten Ausgangspunkte für Wanderungen. Das liegt daran, laut Donaubergland, dass die Straßeverkehrsbehörde nach einer Probefahrt und Beratung mit Polizei, Busunternehmen und Tuticket die Freigabe nicht gegeben hat, weil wegen der vielen Autos keine sichere Wendemöglichkeit existiere. (abra)