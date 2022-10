Waldkäferle zu Besuch bei der Feuerwehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Voller Neugierde angekommen, wurden die Kinder von Feuerwehrmann Marc und Leon begrüßt. Die Kinder erfuhren, wie ein Notruf abgesetzt wird und wie man sich im Brandfall zu verhalten hat. Die Highlights waren natürlich das größte Fahrzeug und das Martinshorn. Alle Kinder durften sich einmal in ein Fahrzeug setzen und es bestaunen. Zum Ende haben sich die Kinder mit dem Waldkinderlied bedankt. Auch das Erzieherteam bedankt sich für den schönen Tag bei der Feuerwehr. Mehr über das Konzept vom Waldkindergarten ist zu erfahren am Samstag 22. Oktober, um 10 Uhr, Treffpunkt „Trimm dich Pfad“ in Spaichingen.