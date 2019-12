Weihnachten steht vor der Tür. Für manchen wird es im „Endspurt“ jetzt noch einmal stressig. Dennoch wollen wir in unserem kleinen Weihnachtskalender gerade jetzt noch eine Anregung fürs Innehalten geben – und an den Sinn des Weihnachtsfest und des Schenkens erinnern.

„Da ja wahrscheinlich der 23. Dezember der Tag ist, wo viele ihre letzten Einkäufe erledigen und vielleicht noch das eine oder andere Geschenk besorgen, sollte man sich mal fünf Minuten Zeit nehmen, um sich zu überlegen, was ich mir eigentlich wirklich wünsche“, lautet der Tipp von Thomas Blessing, Pastoralreferent bei der katholischen Gemeinde Spaichingen für den Tag vor Heiligabend. Letztlich, so Blessing, sind es ja nicht so sehr die materiellen Werte, mit denen man zu Weihnachten beschenkt werden möchte. Vielmehr, so Blessing, steckt im Schenken und Beschenkt-Werden der Wunsch nach Anerkennung im eigenen So-Sein, der Wunsch nach Liebe. Dabei könnte man sich dann auch besinnen, was man der Welt wünscht und dabei auch an den eigentlichen Sinn des Weihnachtsfest denken, nämlich, so Thomas Blessing, „dass Gott Mensch wird, zu uns kommt und uns ein Geschenk macht, das wir wirklich brauchen: Liebe und Anerkennung“.