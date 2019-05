Wahlkampf: Grüne haben Erstwähler im Blick

647 Erstwählerbriefe hat der Spaichinger Ortsverband der Grünen an Spaichinger Erstwähler verschickt und sich somit direkt an alle Spaichinger Jungwähler gewandt, die zum ersten Mal an einer Kommunalwahl teilnehmen dürfen. Das berichtet der Ortsverband in einer Pressemitteilung.

Der Vorschlag sei aus dem eigenen Kandidatenfeld gekommen, Saxana Merkt die vor knapp fünf Jahren selbst das erste Mal den Gang zur Wahlurne antreten durfte, hatte diesen Vorschlag eingebracht. Dass gerade unter den jugendlichen Wählern die Partei der Grünen sehr beliebt sei, würden die jüngsten U18 Europa-Wahlen zeigen, bei denen die Grünen mit rund 29 Prozent unter 117000 bundesweit Befragten die beliebteste Partei unter den U18 Wählern war.