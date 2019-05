Wahlkampf: FDP besucht Firma

Die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP Spaichingen sind zu Besuch bei dem jüngst nach Spaichingen umgezogenen Unternehmen „Trikon Fertigungstechnik GmbH & Co. KG“ gewesen. Darüber berichtet die Partei in einer Pressemitteilung.

Bei einer Betriebsbesichtigung mit Geschäftsführer Jörg Root konnten sich die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP selbst ein Bild der Fertigung machen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und mit 27 Mitarbeitern im Drei-Schicht Betrieb werden dort Dreh- und Frästeile für Klein- und Großserien produziert.

Gegründet wurde das Unternehmen 1997 durch Josef Koplin und Peter Kohn. Da diese jedoch keine Nachfolger finden konnten, stiegen im Jahr 2015 Jörg und Viktor Root in das Unternehmen ein. „Heute leiten die beiden das wachsende Unternehmen und haben die Trikon GmbH mit Investitionen in Maschinen und Automatisierung sowie mit dem Umzug nach Spaichingen für die Zukunft gerüstet“, so die FDP.

„Was hat Sie Anfang 2019 zum Umzug nach Spaichingen bewegt?“, habe einer der FDP-Kandidaten von Jörg Root wissen wollen. „Am Ende, so Root, seien es vor allem die hervorragenden Rahmenbedingungen gewesen, die ihn auch mit seinem Betrieb in seine Heimatstadt nach Spaichingen gezogen haben: Eine niedrige Gewerbesteuer, ein guter Anschluss an den ÖPNV sowie das innovative Klima und die Berufsschule“, zitiert die FDP den Geschäftsführer.

Das Firmengebäude, in welchem zuletzt die Firma Kraus untergebracht war, solle der Firma noch fünf bis zehn Jahre Wachstum ermöglichen, ehe weitere Standortentscheidungen getroffen werden müssen. Bis dahin wünsche sich Root von der großen Politik, dass mehr gegen den Fachkräftemangel in technischen Berufen gemacht werde und sich die Energiepreise, welche in den letzten Jahren ständig gestiegen seien, wieder normalisieren.