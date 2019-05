Wahlkampf führt CDU-Kandidaten zu Firmen

Im Rahmen dreier Betriebsbesichtigungen haben die Gemeinderatskandidaten der CDU zusammen mit interessierten Spaichingern Firmen besucht, in denen Kandidaten arbeiten oder Chefs sind. Darüber berichtet die Partei in einer Pressemitteilung. Im Mittelpunkt die Frage: Was macht Spaichingen zum guten Standort?

Nach einem Rundgang durch das neue, 2018 eröffnete Hewi - Logistikzentrums/Produktionswerk 2, und einer Vielzahl von Hintergrundinformationen, hätten sich die Besucher von der Dimension und der Technik des neuen Werkes begeistert gezeigt.

CDU-Gemeinderatskandidat und Managementbeauftragter bei Hewi, Daniel Kupferschmid, sagte, er sehe Herausforderungen, etwa den Fachkräftemangel, die die Wirtschaft in den kommenden Jahre beschäftigen werden. Er unterstrich anlässlich der 18-Millionen-Investition, dass man sich bewusst für Spaichingen entschieden habe. Karsten Link, ebenfalls CDU-Gemeinderatskandidat und Ingenieur bei HEWI ergänzte, dass er eine Vielzahl attraktiver Angebote im Großraum Stuttgart gehabt hätte, aber Spaichingen Heimat sei und das auch bleibe.

Anschließend ging es nur wenige Meter weiter zur Firma Manner Sensortelemetrie in den Eschenwasen – ein mittlerweile 100 Personen starkes Technologieunternehmen, welches 1991 gegründet wurde. Die Tochter des Gründers und CDU-Gemeinderatskandidatin, Stephanie Manner, im Team der Geschäftsleitung und mitzuständig für die Technologieentwicklung, habe bei ihrem Rundgang durch die Firmenhallen deutlich gemacht, dass der Standort Spaichingen vom damaligen Bürgermeister Albert Teufel angeboten wurde, so der Bericht.

„Spaichingen stand nicht ohne Konkurrenz da – doch die günstige Verkehrsanbindung und die hohe Wirtschaftskraft Spaichingens erwies sich als gutes Pflaster“, so Manner. Die Firma konnte sich erfolgreich vergrößern und noch unbebaute Flächen seien erworben. „Top Rahmenbedingungen“, so Manner. Doch es gibt noch genügend Herausforderungen. So bezeichnete die Gemeinderatskandidatin ebenfalls den Fachkräftemangel als wichtigste und größte Herausforderung.

Zum Abschluss fanden sich die Teilnehmer bei der Firma Doppkon – ebenfalls im Eschenwasen – ein. CDU-Gemeinderats- und Kreistagskandidatin sowie Kaufmännische Leiterin, Viktoria Doppelstein, erläuterte zusammen mit ihrem Mann, Alexander Doppelstein, der die Firma 2013 gründete, in dem Rundgang durch die 2018 bezogenen Hallen die Unternehmensphilosophie und warum sie sich mit ihrem Ehemann und Geschäftsführer der Firma für Spaichingen entschieden habe.

„Die Nähe zum Weltzentrum der Medizintechnik und unser Wunsch, zurück in die Heimat zu kommen, um als Arbeitgeber mit innovativen Produkten den Wirtschaftsstandort zu unterstützen, waren ausschlaggebend bei der Standortwahl“, so die 32-Jährige. Doppkon ist ein mittlerweile zu einer Fertigungsstätte erweitertes Ingenieurbüro, das sich auf die Entwicklung und Konstruktion von Produkten sowie die Projektierung von Komplettsystemen in den Bereichen Orthopädie, Arthroskopie, Gynäkologie und Kardiologie spezialisiert hat.