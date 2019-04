Das Rote Sofa der SPD Spaichingen-Heuberg kommt am Donnerstag, 25. April von 17 bis 18.30 Uhr in das Neubaugebiet Heidengraben. Es soll darum gehen, wo die Bürger Spaichingen in der Zukunft sehen, heißt es in der Pressemitteilung. Gemeinderat Walter Thesz und Ortsvereinsvorsitzenden Enrico Becker, werden vor Ort sein. Der genauen Standort ist unter https://das.rotesofa.de zu finden.