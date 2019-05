Wahlkampf-Besuch beim Schwimmbad-Standort

„Viel konnten die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Demokraten Spaichingen bei der Standortsbesichtigung des neuen Lehrschwimmbeckens an der Schillerschule zugegebenermaßen noch nicht ansehen.“ Das schreibt die FDP in einer Pressemitteilung. Die Stadträte Leo Grimm und Marcel Aulila, erläuterten den Kollegen, dass das neuen Becken direkt neben der alten Turnhalle entstehen solle.

Durch einen Übergang sollen die beiden Gebäude dann mit einander verbunden werden, so die Information. Beim Becken selbst handele es sich um ein kleines Becken, welches ausschließlich als Lehrbecken dienen solle. Letzteres wäre aus Kostengründen und wegen der hohen laufenden Kosten nicht möglich gewesen.

Die FDP habe sich seit Jahren im Gemeinderat für den Neubau eingesetzt und sei stolz darauf, dass auf deren Antrag erste Planungsraten eingestellt wurden und das Projekt letztendlich mit einer breiten Gemeinderatsmehrheit verabschiedet worden sei. Für die FDP ist der Bau des Lehrschwimmbeckens vor allem ein Bekenntnis an den Schulstandort Schillerschule, den man auch in Zukunft stärken will. Außerdem weisen Verbände wie etwa die DLRG schon seit Jahren darauf hin, dass deutschlandweit nur noch jedes zweite Kind schwimmen könne.