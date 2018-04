Ein unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 13.30 und 20.30 Uhr in der Alleenstraße einen grauen Golf zerkratzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit einem spitzen Gegenstand wurden beide Fahrzeugseiten und die Motorhaube beschädigt. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424 / 9318-0) entgegen.