Wagen in Wehingen beschädigt

Eine Audi-Fahrerin hat am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr an der Gosheimer Straße vor dem Gasthaus „Sonne“ beim Einparken einen türkisfarbenen kleineren Wagen beschädigt. Die Verursacherin ging laut Polizei zunächst davon aus, dass sie keinen Schaden verursacht habe. Im Nachhinein entdeckte die Frau jedoch Beschädigungen an ihrem Audi. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass das andere Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde. Es müsste vorne links beschädigt sein. Der Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen, Telefon 07424/9318-0, zu melden. (pz)