Wagen fährt gegen offene Autotür

Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, hat am Dienstag gegen 11.30 Uhr eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin in der Gutenbergstraße die Autotür geöffnet. Die 79-Jährige parkte laut Polizei mit ihrem Daimler am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen aus ihrem Wagen achtete sie nicht auf den Durchgangsverkehr und öffnete die Tür. Der Fahrer eines VW-Caddy konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dagegen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7500 Euro.