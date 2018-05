Auf dem Parkplatz neben der Stadthalle ist am Dienstag zwischen 16.15 und 17 Uhr ein VW Golf Plus hinten rechts erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 4000 Euro, Hinweise an die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/9318-0.