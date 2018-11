Würzig und anregend: die Musktanuss

Die Muskatnuss (Myristica fragrans) stammt von einem Baum, der bis zu 20 Meter Höhe erreichen kann. Sie liebt tropisches Klima mit vulkanischen Böden und viel Sonne. Sie ist wahrscheinlich durch die Kreuzritter in Europa bekannt geworden. Nachdem die ersten Gewürzhändler die Muskatnuss auf den Märkten anboten, setzte sie sich langsam durch, war aber den reichen Bevölkerungsteilen vorbehalten.

Der Baum stammt ursprünglich aus Sri Lanka und Sumatra, kommt aber heute häufig aus Indien und spielt eine wichtige Rolle in der indischen Heilkunst Ayurveda.

Als „kleine Apotheke“ in der Küche ist Muskatnuss der klassische Geschmacksverbesserer in allen Kartoffelgerichten, passt zu Eiern und Fisch, in Suppen, Eintöpfe und zu allen Fleischarten. Würste und Innereien gehören ebenfalls dazu. Bei uns findet die Muskatnuss hauptsächlich in der kälteren Jahreszeit und um Weihnachten Verwendung. Dort finden wir sie im Sauerkraut genauso als Geschmacksverbesserer und zur Förderung der Bekömmlichkeit, wie auch in süßem Gebäck wie Lebkuchen, Honigkuchen oder Keksen.

Das fertige Pulver (gemahlene Muskatnuss) ist weniger aromatisch als eine frisch geriebene Nuss von der Muskatreibe. Man bezeichnet sie auch als „Haschisch des kleinen Mannes“, weil es ab etwa 5 bis 10 Gramm, das entspricht einer ganzen Muskatnuss, zu unangenehmen Auswirkungen wie Halluzinationen oder rauschähnlichen Zuständen kommen kann. Die Wirkung wird durch Alkohol verstärkt. Der Genuss einer ganzen Nuss ist kaum denkbar. Kleine Dosen sind bei Erkältungen hilfreich, ebenso als Verdauungshilfe, oder auch als Mittel gegen Übelkeit.

Die aphrodisierende und anregende Wirkung wird besonders in den orientalischen Ländern geschätzt, wo Muskatnuss viel häufiger als Gesundheitsmittel dient, als bei uns. Bei Bronchialkatharren, Rheuma und Blähungen ist dieses Gewürz im Einsatz, es fördert die Verdauung und löst Krämpfe. Äußerlich angewendet wird das ätherische Öl (verdünnt mit Körperölen oder Salben) bei Rheuma und Muskelschmerzen. Der Geruch von Muskatnuss beruhigt die Sinne.

Durch ihren umfangreichen und unterschiedlichen Inhaltsstoffe ist die Muskatnuss nicht nur als Gewürz, sondern auch als Heilpflanze einsetzbar. Man kann also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Inhaltsstoffe sind ätherisches Öl, Eugenol, Myristicin, Pinen, Safrol, Terpen, Elemicin, Lycopen, Harz, Lignane, fettes Öl. Die ätherischen Öle wirken antibakteriell, weshalb sie als Öl verdünnt, oder als Brei insbesondere bei entzündlichen Hautleiden aufgetragen werden kann. Wer die Muskatnuss regelmäßig in Speisen verwendet, stärkt das Herz und das Verdauungssystem.

Einsatzmöglichkeiten

Ihr Einsatz heute ist auch in der innerlichen Anwendung noch vielfältig. So kann Muskatnuss ein probates Mittel gegen Durchfall, Leberschwäche, Gallenprobleme, Kater, Rheuma und Gicht eingesetzt werden. Es wäre auch einen Versuch wert, bei Herzschwäche und Schlaflosigkeit die Muskatnuss einzusetzen.

In der äußerlichen Anwendung kann sie helfen bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises, Geschwüren im Mund, Zahnschmerzen, entzündlichen Hauterkrankungen, Herpes, Flechten und Ekzemen.

Früher war es nicht nur ein besonders schmackhaftes Gewürz, sondern auch wertvoll, weil der Anbau nicht so umfangreich war. Jedoch ein Kartoffelbrei, Blumenkohl oder auch Soßen bekommen durch die Muskatnuss eine aromatische Note und Unterstützung für die Gesundheit.