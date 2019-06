Wäller-Freunde aus ganz Deutschland in Spaichingen

Das Treffen aller bundesweit vertretenen Züchter der Hunderasse „Wäller“ in Spaichingen auszurichten, auf diese Idee sind die Züchter Heike und Bernd Weinert in diesem Jahr gekommen. „Sonst haben die Treffen immer weit im Norden Deutschlands stattgefunden. Um einmal nicht diesen weiten Weg zu haben, schlugen wir vor, sich einmal bei uns in Süddeutschland zu treffen“, erklärte Bernd Weinert.

Die Teilnehmer des Treffens haben gerne den zum Teil sehr weiten Weg auf sich genommen, um den Gegenbesuch zu machen. Unter dem Zwingernamen „von der Baar“ leben und züchtet das Ehepaar Weinert in Hausen ob Verena. Als Hundesport-Begeisterte unterhalten sie schon seit Jahren freundschaftliche Kontakte zum Verein der Hundefreunde Spaichingen. Der Bitte, das Treffen auf dem Gelände des Spaichinger Vereins ausrichten zu dürfen, wurde von der Vorstandschaft gerne entsprochen.

Vereinsgelände bietet alles für Mensch und Hund

Das großzügige Gelände ist für solch eine Veranstaltung bestens geeignet, die Infrastruktur bietet alles, was Mensch und Hund brauchen: Ausreichend Fläche zum Campen, das Vereinsheim mit Küche, Dusche und WC, vielfältige Möglichkeiten Gassi zu gehen, der Trainingsplatz und das Freibad in der Nähe.

„Vor allen Dingen der Ausblick. Hügel und Berge zu sehen, das ist für mich schon etwas besonderes“, sagte Sussi Pedersen-Gadow, die vom „platten Land“, angereist kam. Am Donnerstag reisten die Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet, aus der Schweiz und sogar aus Dänemark, an.

Für den Freitag war eine Wanderung vom Dreifaltigkeitsberg auf das Klippeneck und wieder zurück geplant. „Das war ein tolles Erlebnis“, waren sich alle Wäller-Freunde einig. Die Gruppe von 30 Hunden und etwa halb so vielen Menschen fiel natürlich auch auf. Eine Schulklasse, die auf einer Wanderung war, begegnete der Mensch-Hund-Gesellschaft mit Erstaunen. „Zu sehen wie die Hunde sich entspannen und friedlich miteinander sind, das war schon schön“, sagte Sussi Pedersen-Gadow.

Der Samstag war dann mit einer Ausstellung und einer Zuchtzulassung eingeplant. Dazu reiste Maik Wagner aus der Nähe von Lübeck als Leistungsrichter an. Von der Jüngstenklasse bis zum erwachsenen Hund wurden insgesamt 18 Rüden und Hündinnen vorgeführt. Jeder Züchter, beziehungweise Besitzer freute sich über eine gute Bewertung aus dem Munde Maik Wagners und jeder Hund verließ den Vorführ-Platz mit einer Schleife geschmückt.

Rasse ist 25 Jahre alt

Beim Wäller handelt es ich um eine vor 25 Jahren geschaffene Hunderasse. Sie entstand aus einer Kreuzung des Berger de Brie (kurz Briard) und des Australian Shepherd (kurz Aussi). So entstand ein Hund mit dem langhaarigen Fell eines Briard und einer Größe zwischen den beiden Rassen. Mit einer Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren kann der Besitzer sehr lange Freude an seinem Hund haben.

Die Idee, diese Rasse zu kreieren, hatte im Jahr 1994 Karin Wimmer-Kieckbusch aus dem Westerwald. Bei einem Briard-Treffen begegnete sie Liane Brunn, die in der Nähe von Husum lebt. Wimmer-Kieckbusch kannte einen Schäfer, dessen Aussi-Hündin ihr geeignet schien, mit dem Briard-Rüden von Liane Brunn verpaart zu werden. Somit ist Brunn sozusagen die Urspungs-Züchterin. Als solche kennt sie bis heute noch viele der Hunde und kennt sich in der Szene bestens aus.

Um die Folgen von Inzucht auszuschließen, werden bis heute noch regelmäßig Wäller mit Briards, oder Aussis verpaart. Aus diesem Grund ist die Rasse des Wäller von der internationalen Rassehundevereinigung (FCI) auch noch nicht anerkannt. Allerdings erkennt der internationale Hundeverband aller Rassen (IHR) den Wäller als Rasse an. Über diesen wurde auch die Ausstellung organisiert. Als Vertreterin des IHR war Ina Rehfeldt in Spaichingen anwesend.