Vorwürfe gegen Zirkus: Verbale Drohung gegen Tierschutzallianz?

Die Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) nimmt Stellung zu unserem Bericht „Die Nase voll von solchen „Tierschützern““ am 19. Juli zum derzeit in Spaichingen gastierenden Circus Manuel Weisheit.

„Anders als der Zollernalb-Kurier, der über keinen Zirkus mehr mit Wildtieren berichtet, berichtet die Schwäbische Zeitung wieder von den tollen süßen Tigern und den tollen Haltungsbedingungen des berühmt-berüchtigten Krawall-Zirkus Manuel Weisheit“, schreibt Thomas Mosmann, Tuttlinger Kreis- und Landesvorsitzender der Allianz.

Thomas Mosmann, Landesvorsitzender der Tierschutzallianz (Foto: Dorothea Hecht)

Dessen Mitarbeiter hätten schon Tierschützer geschlagen (Anm. der Redaktion: Bei dem Vorfall vor einigen Jahren hatte ein Zirkusmitarbeiter einen Tierschützer geschlagen, der das Gelände nicht verlassen wollte. Der Tierschützer hatte gesagt, dass er Fotos von sibirischen Tigern mit einem Teleobjektiv von außerhalb des Geländes geschossen habe).

Der Zirkus habe „auch uns schon verbal gedroht bei Mahnwachen“, so Mosmann. „Ich persönlich kenne keinen Zirkus (und wir halten laufend Mahnwachen), der so gegen Demonstranten vorgeht wie diese Leute.“

Aus ethischer Sicht gebe es „keinerlei Rechtfertigung, Tiere zum Zweck des Gelderwerbs gefangen zu halten, zu dressieren und zum Vergnügen in der Manege vorzuführen“. Der moderne Zirkus komme auch „ohne Tierqual“ aus. „Namhafte Zirkusunternehmen wie der Zirkus Roncalli machen es vor und sind Garant dafür, dass Menschen der Zirkusbesuch wieder Freude bereitet, ohne dass Tiere leiden müssen.“

Im europäischen Ausland wie in Bulgarien, Finnland, Griechenland, Österreich und sogar in Rumänien, „ein Land, dass nicht gerade für Tierschutz bekannt ist“, gebe es solche Verbote. „Auch auf kommunaler Ebene ziehen immer mehr deutsche Städte ihre Grenze und verbieten Zirkusunternehmen, ihre Zelte aufzuschlagen (Erding, Stuttgart, Ulm, Konstanz, Rostock usw.).“ Etliche Gemeinden machten es vor, „in Spaichingen ticken die Uhren wohl anders“.

Überholte Traditionen mit den Argumenten von „leuchtenden Kinderaugen“ seien abzulehnen. Die Mehrheit der Besucher seien „mitgeschleifte Kinder. Sie haben an der zerrenden Hand von Mutti oder Oma gar keine Chance, den Nachmittag anderweitig sinnvoller zu verbringen“, so Mosmann.

„Nicht nur die Dressuren, sondern auch die Transporte, in denen die Tiere in Lastern eingepfercht werden, ist alles andere als artgerecht.“ Als reine Schautiere bestehe ihre einzige Beschäftigung darin, die Manege zu umrunden oder auf ein Podest zu steigen. „Den Rest der Lebenszeit verbringen die Tiere in den unzureichenden Zirkusgehegen oder im Transportwagen.“

Mosmann: „Wir, die Tierschutzallianz, fordern (wie auch Bundesrat, Bundestierärztekammer und andere Institutionen) ein bundesweites Wildtierdressur-Verbot in Zirkusunternehmen, allerdings könnte auch Spaichingen wie etliche andere Städte ein Zeichen setzen.“ Die Allianz plane in Spaichingen keine Mahnwache, „da es uns aus terminlichen Gründen nicht möglich ist. Wir haben aber bereits Mahnwachen in Engen bei diesem Zirkus bei der Stadt beantragt.“