Vortrag und Fairtrade-Markt

Mit Papst Franziskus zu einem Leben mit sozialer und ökologischer Leidenschaft, so lautet das Motto des Vortrags von Dr. Niklaus Kuster am Donnerstag, 15. März, im Edith-Stein-Haus in Spaichingen, zu dem die Kath. Erwachsenenbildung einlädt.

Die Menschen pflegen momentan einen grenzenlosen Lebensstil in einer an Ressourcen stark begrenzten Welt, heißt es in einer Mitteilung. Dies sei vielen bewusst, allerdings mangele es am Tun. Papst Franziskus habe Kirchen, Religionen und Welt mit einer ersten Umweltenzyklika überrascht. Sie rufe moderne Menschen auf, mit freien Händen ärmer an Dingen und reicher an Leben zu werden.

Dr. Niklaus Kuster kennt als Franziskusforscher sowohl Franz von Assisi, der den Papst inspiriert, als auch Franz von Rom, der mit „Laudato si“ zu allen Menschen spricht. Der Abend macht die Ermutigung des päpstlichen Schreibens deutlich - und lässt hoffnungsvoll stimmen. Kuster ist Schweizer Kapuziner im Kloster Olten und promovierter Theologe. Er wirkt als Dozent an verschiedenen (Ordens-) Hochschulen in Europa. Darüber hinaus hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht und ist reisender Bildungsarbeiter.

Die Veranstaltung wird begleitet von einem Fairtrade-Markt mit kleiner Verkostung. Mit dabei sind die Fairbrecher aus Spaichingen, der Weltladen Tuttlingen, Buntgut / Caritas Tuttlingen, Fairtrade-Landkreis Tuttlingen, Kolping Spaichingen, Aktion Hoffnung und das Dekanat Tuttlingen-Spaichingen.

Beginn ist um 19 Uhr mit dem Fairtrade-Markt, um 20Uhr findet der Vortrag statt, beides im Edith-Stein-Haus, Angerstr. 7 in Spaichingen.