Vortrag der Erbrechtsakademie

Bei der Erbrechtsakademie Rottweil steht in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Rottweil am Dienstag, 27. Februar, 19.30 Uhr in der Körnerstraße 23 in Rottweil der Vortrag „Hausübergabe oder Testament: was ist besser?“ auf dem Programm.

Erbrechtsanwalt Gerhard Ruby informiert über die Erbfolge nach einem Todesfall und die sogenannte vorweggenommene Erbfolge. Diese bietet oft steuerliche und familiäre Vorteile. Bei einer Hausübergabe zu Lebzeiten können einerseits Steuern gespart werden, andererseits kann die Vermögensnachfolge nach den Eltern bereits zu Lebzeiten mit den Kindern einvernehmlich geklärt werden. Rechtsanwalt Gerhard Ruby beleuchtet das Thema mit vielen Beispielen aus seiner langjährigen Praxis im Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht. Fragen des Publikums sind erwünscht.