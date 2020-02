Vortrag über „Die letzten Christen“

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Spaichingen lädt zu einem Vortrag von Andreas Knapp „Die letzten Christen - Flucht und Vertreibung aus dem Nahen Osten“ am Dienstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr im Edith-Stein-Haus, Angerstr. 7 in Spaichingen ein. Es wird um einen Beitrag auf Spendenbasis gebeten.

Im Nahen Osten nahm das Christentum seinen Anfang. Bis in die Gegenwart leben in Syrien und im Irak christliche Gemeinden, die aramäisch sprechen, die Muttersprache Jesu. Doch diese Christen wurden seit Jahrhunderten diskriminiert und verfolgt. In jüngster Zeit wurden viele von ihnen durch den „Islamischen Staat“ vertrieben und in alle Welt zerstreut. Nun leben sie als Flüchtlinge auch in Mitteleuropa.

Andreas Knapp hat sich auf Spurensuche begeben und Flüchtlingslager im Irak besucht. Er liefert laut Pressemitteilung „eine spannende Reiseerzählung und einen erschütternden Bericht, der helfen kann, die Beweggründe der Menschen zu verstehen, die heute nach Europa fliehen“.

Das gleichnamige Buch wurde in den USA mit einer Goldmedaille (Independent Publishers Awards: Das religiöse Buch des Jahres 2018) und mit einer Silbermedaille (Benjamin Franklin Award 2018) ausgezeichnet.

Andreas Knapp ist promovierter Theologe und Priester und lebt als Ordensmitglied der „Kleinen Brüder vom Evangelium“ mit drei Mitbrüdern in einem Plattenbau in Leipzig. Dort ist er in der Gefängnisseelsorge tätig und engagiert sich in der Flüchtlingsarbeit. Darüber hinaus ist Andreas Knapp Dichter und Autor zahlreicher Bücher mit geistlichen Gedichten. Er gilt laut Pressemitteilung als einer der bekanntesten spirituellen Lyriker Deutschlands.