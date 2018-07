Vorstandsteam des Hospizvereins setzt seine Arbeit fort

Der Vorsitzende des Hospizvereins, Hans-Peter Mattes, hat die Mitglieder zur 10. Mitgliederversammlung des Hospizvereins, dem Träger des regionalen Hospizes am Dreifaltigkeitsberg, begrüßt. Dieses Jahr war der Verein zu Gast im Landratsamt Rottweil. Der Vorstand bleibt weitgehend unverändert, neuer Kassierer ist Oliver Ehret.

Mattes leitete ein mit einem Zitat von Papst Franziskus und bedankte sich beim Gastgeber, der vertreten war durch Sozialdezernent Bernd Hamann, so eine Pressemitteilung. Mattes gab einen kurzen Einblick in die haupt- und ehrenamtliche Hospizarbeit des vergangenen Jahres und bedankte sich bei allen für ihr „beeindruckendes Engagement“. Die medizinische, therapeutische, seelsorgerische und ehrenamtliche Arbeit habe „dank verlässlicher Kooperationen“ mit Kliniken, Institutionen, SAPV-Netzwerken, Krankenkassen, ambulanten Hospizgruppen und Vereinen weiter ausgebaut werden können. Ein herzliches Dankeschön ging auch an den Geschäftsbesorger Vinzenz-von-Paul Hospital und die Landkreise Rottweil, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen und Zollernalb für die gute Unterstützung.

Stellvertretend für die mehr als 40 Ehrenamtlichen im Hospiz gaben Iris Hoppe und Betina Schrägle einen Einblick, was für sie die ehrenamtliche Arbeit im Hospiz bedeutet. Susanne Schell, Leiterin im Hospiz, erläuterte das vielfältige Leben im Hospiz mit Bildern aus dem vergangenen Jahr. Nach dem Finanzbericht, dem Bericht der Rechnungsprüfer und der Aussprache erteilten die Mitglieder auf Antrag von Gabriele Schneider, Seniorenbeauftragte der Stadt Oberndorf, der gesamten Vorstandschaft die Entlastung. Der zweite Vorsitzende, Bernd Mager bedankte sich im Namen aller beim Vorsitzenden Hans-Peter Mattes für sein „unermüdliches Engagement“ und betonte, dass er zu Recht „das Gesicht“ des Hospizvereins sei.

Die Neuwahlen konnten zügig in offener Wahl durchgeführt werden. Alle bisherigen Mitglieder der Vorstandschaft stellten sich noch einmal zur Verfügung. Lediglich das Amt der Kassiererin musste neu besetzt werden, da Helga Sander zurück nach Bamberg gezogen ist. Für diese Aufgabe konnte nun Oliver Ehret vom DRK-Kreisverband Tuttlingen gewonnen werden.

Wolfgang Hauser stellte die Haushaltsplanung für 2018 vor, die auf Antrag des alten und neuen Vorsitzenden Mattes einstimmig genehmigt wurde. Bernd Hamann übernahm es, sich auch im Namen der Vorstandschaft bei Wolfgang Hauser zu bedanken für die jahrelange Unterstützung und Beratung in der Mitgliederversammlung und in der gesamten Vereinsarbeit.