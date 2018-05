Vorsitzender hört nach 42 Jahren auf

Mit einer neuen Vorstandsspitze geht der Briefmarken- und Münzensammlerverein Spaichingen-Heuberg mit derzeit 41 Mitgliedern ins Vereinsjahr vor dem großen Jubiläum. Im kommenden Jahr feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen. Neuer Vorsitzender ist Erhard Eppler.

Vorsitzender Günter Grieb hat sich bei der Hauptversammlung am Freitagabend nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Nach 42 Jahren wolle er aus Altersgründen den Vorsitz abgeben. Er werde demnächst 82 Jahre alt und wolle sein Amt in jüngere Hände geben. Die Arbeit an der Vereinsspitze habe ihm viel Freude gemacht, „ich wurde nie im Stich gelassen“.

Er werde dem Verein aber im zweiten Glied weiter zur Verfügung stehen, so dass dieser keinen Schaden nehme. Aus diesem zweiten Glied wurde im Laufe der Versammlung für Grieb der Posten des Ehrenvorsitzenden.

Doch zuerst hielt Grieb seine letzte Hauptversammlung als Vorsitzender ab. Nach dem Protokoll der Hauptversammlung 2016 wurden Jubilare geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Rudolf Wuhrer ausgezeichnet, für 15 Jahre Petra Gröger, für zehn Jahre Eugen Amann und ebenfalls für zehn Jahre Ralf Wenzler. Alle Jubilare erhielten von Grieb eine Ehrenurkunde und eine Ehrennadel.

Das vergangene Jahr sei in normalen Bahnen verlaufen, so Günter Grieb. Am Jahresanfang wurde wieder zum Großtauschtag geladen. Bei der Hauptversammlung Anfang Februar wurde beschlossen, für 2017 keinen Beitrag zu erheben, um den Kassenstand zu reduzieren. Der Vereinsausflug führte zum Campus Galli bei Meßkirch. Im Herbst ging es wieder los mit den Vorbereitungen für den Großtauschtag 2018, der mit Erfolg vor zirka vier Wochen veranstaltet wurde. Das Auf- und Abbauteam habe wieder hervorragend gearbeitet, wofür sich Grieb bedankte, ebenso beim Küchenteam für das „schmackhafte Essen“ und bei den Helfern und Kuchenspendern.

Über die Vereinsfinanzen informierte Kassenwart Hans-Peter Merkt. Die Kassenprüfer Gerhard Stegmann und Reinhold Honer bescheinigten ihm einwandfreie Arbeit. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands schritt man zu den Neuwahlen. Vorsitzender ist Erhard Eppler, sein Stellvertreter Manfred Schrägle, Kassenwart bleibt Hans-Peter Merkt, neuer Schriftführer (für Erhard Eppler) ist Ralf Wenzler, die Kassenprüfer bleiben Gerhard Stegmann und Reinhold Honer und Ehrenvorsitzender ist Günter Grieb.

Da im kommenden Jahr das Jubiläum ansteht, schlug Grieb vor, drei Beiräte zu bestimmen. Diese Ämter übernehmen Gerhard Stegmann, Reinhold Honer und Karl-Heinz Emele. Abschließend haben die Mitglieder bei einer Gegenstimme beschlossen, auch 2018 keinen Mitglieder-Beitrag zu erheben.