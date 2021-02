Vorsitzender des Spaichinger Handels- und Gewerbevereins kritisiert Coronahilfen

Hermann Früh, Vorsitzender des Spaichinger Handels- und Gewerbevereins, kritisiert in einem Mitgliederbrief des Vereins die staatlichen Corona-Hilfen. Sie seien zu kompliziert, wirkten nur bedingt oder kämen gar nicht an. „Es ist nicht gelungen, in den letzten zehn Monaten praktikable Konzepte und Lösungen zu erarbeiten.“ Das Ergebnis heiße „Wegsperren“, bedauert er im Brief weiter.

Grundsätzlich seien die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und im Handel unterschiedlich. „Nicht jeder ist gleich betroffen – ja, es gibt in einzelnen Fällen sogar Gewinner.“ Doch vor allem der Einzelhandel und die Gastronomie litten besonders unter der Situation.

Das bereits geplante diesjährige Programm des Handels- und Gewerbevereins fällt Corona bedingt dünn aus. Die Gewerbeschau, die dieses Jahr turnusmäßig eigentlich wieder dran gewesen wäre, hat der Verein in Abstimmung mit der Stadt abgesagt, hofft aber, sie 2022 durchführen zu können. Am Dienstag, 23. März, um 19 Uhr will der Verein seine Generalversammlung in der Stadthalle nachholen. Das Unternehmerfrühstück ist für Mittwoch, 19. Mai, um 8 Uhr geplant.

Die Narrenzunft Spaichingen ruft zur Aktion „närrisches Schaufenster“ auf: In der Zeit vom 8. Februar bis zum 20. Februar sollen die Einzelhändler ihre Schaufenster fasnet-festlich schmücken. Die Zunft helfe bei Bedarf mit Dekomaterial aus.

Außerdem erhält der Verein Unterstützung: Seit Februar hat die neue Citymanagerin Vera Storz ihre Stelle angetreten.

Sie ist halbtags im Büro in der Hausener Straße 1 erreichbar (Telefon: 01607825176 oder Storz@ghvspaichingen.de).

Wir werden berichten.