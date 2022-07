Vorschüler sagen auf Wiedersehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 20. Juli trafen sich Eltern und Kinder des Evangelischen Kindergartens um 16 Uhr in der Evangelischen Kirche in der Wilhelmstraße und feierten mit Diakonin Gritli Lücking einen Abschiedsgottesdienst für kleine und große Leute. „Alles hat seine Zeit“ war das Thema. Für die einen Zeit für einen schönen Urlaub, für die anderen Zeit zum Abschiednehmen von der Kindergartenzeit. Für 19 Vorschüler ist die Kindergartenzeit im Evangelischen Kindergarten nun zu Ende, die Schulzeit beginnt. Im Gottesdienst betrachtete Diakonin Lücking mit den Kindern verschiedene Zeitmesser, große Uhren, kleine Uhren. Schenk uns Zeit, hieß es in einem Lied, in dem es um Zeit geben, nehmen und Zeit haben ging.

Nach dem Gottesdienst trafen sich alle Kindergartenfamilien noch zum gemeinsamen Kindi-Picknick im Garten. Die Vorschüler „Riesenkinder“ trommelten noch einmal zum Abschied für alle und getanzt wurde trotz tropischer Hitze, mit Elan und Freude. Beim Picknick gab es mitgebrachte Köstlichkeiten vom Überraschungsbüffet und wer wollte, konnte auch grillen. Ein gelungener Abschluss, der selbst vom Wetter her glücklich verlief. Der Gewitterregen setzte tatsächlich erst zur Aufräumzeit ein.