Vorschüler erobern die Eisbahn

Zwanzig Vorschüler und sechs Erzieherinnen des Kindergartens St. Raphael sind jüngst auf der Eisbahn auf dem Marktplatz Schlittschuh gelaufen. Der Anfang war sehr wackelig, heißt es in der Mitteilung von St. Raphael. Doch mit ein bisschen Übung sei es den Kindern dann gelungen, ihre Runden alleine zu drehen. Zur Stärkung gab es Kinderpunsch und es wurde Stockbrot an einer Feuerstelle gebacken. „Es war ein schöner und erlebnisreicher Vormittag“, so die Pressemitteilung. Sponsor war Alexander Winker von der Firma VHW Metall-Preßwerk GmbH.