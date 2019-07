Nach einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der Karlstraße in die Angerstraße in Spaichingen ist es am Mittwochvormittag zu geringen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Polizei konnte den Verkehr entsprechend regeln, bis der Unfall aufgenommen und das fahruntüchtige Fahrzeug abgeschleppt werden konnte.