Wegen eines Vorfahrtsfehlers hat es am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr in der Sudetenstraße gekracht. Ein 48 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Vans prallte an der Einmündung der Semmelweisstraße gegen den Audi eines 22-Jährigen der von rechts kam. Der Mercedes wurde am vorderen Kotflügel und der Audi am Kühler und Motorhaube beschädigt. Verletzt wurde niemand. Schaden: 10000 Euro.