Vorfahrt missachtet: Seniorin nach Zusammenstoß verletzt

Ein 36 Jahre alter Autofahrer fuhr auf der Straße Am Unterbach und wollte die Schuraer Straße überqueren, als er den Renault übersah, der in Richtung Schura unterwegs war. Der Renault stieß mit dem BMW im Kreuzungsbereich zusammen. Der Renault rutschte in der Folge auf eine Verkehrsinsel und kam an einem Straßenschild zum Stehen.

Die 71-jährige Fahrerin des Renault verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. Eine hinzugerufene Krankenwagenbesatzung untersuchte die Frau und brachte sie im Anschluss in eine Klinik.

An den beiden Wägen und dem Verkehrsschild entstand ein Gesamtschaden von 18.000 Euro. Der Renault wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.