Vorfahrt missachtet: 10 000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat ein Unfall gefordert, der sich am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in der Einmündung Hans-Kraut-Straße und Max-Planck-Straße in Spaichingen ereignet hat. Ein 43-jähriger Ford-Fahrer fuhr auf der Hans-Kraut-Straße und wollte auf die Max-Planck-Straße abbiegen, als er die Vorfahrt eines 42-jährigen Lastwagenfahrers missachtete und mit diesem zusammenstieß. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, so die Polizei.