Vorbereitungen für das Pfingstzeltlager angelaufen

Mit dem Betreuerwochenende vom 9. bis 10. April ist endlich wieder die diesjährige Vorbereitung für das traditionelle Dekanatsministrantenzeltlager des katholischen Dekanats Tuttlingen-Spaichingen gestartet.

Nach zweijähriger Pause freuen sich alle Betreuer*innen umso mehr auf das lang ersehnte Lager in den Pfingstferien. Das Diesjährige Dekanatsministrantenlager findet vom 6. bis zum 11. Juni am Schafstall in Mahlstetten unter dem Motto: „Meine Hoffnung und meine Freude“ statt.

In der Jugendbegegnungsstätte in Königsheim bereiteten 15 Betreuer*innen zusammen mit der Lagerleitung Lina-Maria Schrödinger, Marina Wittkopf, Julius Kessler und Lukas Klüppel, das diesjährige Programm für das sechstägige Zeltlager in Mahlstetten vor.

Zum Einstieg der Planung bekamen die Betreuer*innen von Dekanatsjugendreferentin Jenny Dörner einen Vortrag über Erste-Hilfe-Leistungen bei Kindern und Jugendlichen sowie über die Verhaltensweisen in Notfällen. Zusätzlich wurden die Erwartungen und Wünsche der Betreuer vom Ablauf des Zeltlagers geklärt. Darüber hinaus wurden Aufgaben im Bereich Zeltbetreuung, Service und Sonderaufgaben vergeben.

Eine Besonderheit gibt es auch in diesem Jahr wieder beim Teilnehmer*innebeitrag. Anstatt einen Festbetrag zu zahlen ist die Preisspanne für das Lager zwischen mindestens 55 bis maximal 75 Euro – jeder so viel er kann. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen, egal ob Ministrant oder nicht, zwischen 9 und 15 Jahren. Gemeinsam dürfen sie eine unvergessliche Woche auf dem Heuberg erleben.

Die Anmeldung läuft bis zum 10. Mai über die Website des BDKJ Tuttlingen: www.bdkj.info/tut. Die Lagerleitung und Betreuer*innen freuen sich auf viele Anmeldungen und jede Menge Spaß in der ersten Woche der Pfingstferien.