Vor allem die Kinder stehen im Fürsorgeblick der Claretiner-Schwestern in Brasilien

Schwester Cecilia Galhardo schreibt in einem Dankesbrief an die Spenderinnen und Spender des Heuberger Boten.

Sie, „das Arbeitsteam des Hope-Projekts und die Kinder und Jugendlichen sind unendlich dankbar für diese noble Geste des Empfindens und für diesen mitfühlenden Blick auf die Menschheit, die geografisch so weit von Ihnen entfernt ist. Aber damit haben Sie uns gezeigt, dass die Liebe keine Grenzen kennt und das ganze Universum erreicht. Wo die Liebe regiert, ist Gott gegenwärtig, denn er ist die Liebe, und Sie haben mit dieser Geste der Spende die große Liebe Gottes bezeugt, die in den Herzen eines jeden von Ihnen wohnt: Die Leitung der Zeitung Heuberger Bote und alle Leser in dieser Kette des Guten, des Menschlichen.

Für diese Geste der Solidarität und des Engagements für die Kinder und Jugendlichen werden Sie uns immer in Erinnerung bleiben. Durch diese Spende konnte in dieser schwierigen Zeit der Pandemie, in der wir überall in der Welt leben, vielen Familien durch einen Korb mit grundlegenden Gütern geholfen und die Gründung der Blech-Band ermöglicht werden, die recycelte Farbdosen und Ölfässer für die musikalische Ausbildung verwendet.

Danke! Danke! Ich danke Ihnen!

Schwester Cecilia Galhardo.“