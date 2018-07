Von der Solaranlage bis zum Radarturm

Sie wollten schon immer wissen, wie sich die Wechselrichter-Forschung auf der großen Solaranlage oberhalb Dürbheims entwickelt hat? Dann haben Sie dazu Gelegenheit, bei der Führung, die die Schwäbische Zeitung im Rahmen unserer Sommer-Aktion „SZ öffnet Türen“ im Kreis Tuttlingen anbietet.

Im Bereich des Heuberger Boten finden folgende Führungen statt: Am Donnerstag, 9. August, können sich ab 16 Uhr Interessierte ein bis zwei Stunden die Einrichtungen des Klosters und die Anlage auf dem Dreifaltigkeitsberg erklären lassen. Pater Superior Alfons Schmid persönlich wird die Besucher führen und ihnen die Anlage samt Kirche und Nebenhäusern erklären.

Am Dienstag, 14. August, um 17 Uhr werden einer Gruppe von maximal 20 Besuchern über die vor einigen Jahren in Betrieb genommene Photovoltaikanlage auf dem Berg bei Dürbheim viele Informationen geboten. Das Besondere dabei ist nicht nur die Geschichte der Anlage - vom NATO-Raketenstandort bis zur FKK-Anlage - sondern vor allem, dass dort wegweisende Forschung betrieben wird. Das Fraunhofer Institut ist dort von Anfang an dabei.

Nochmal um technischen Fortschritt nachhaltiger und erneuerbarer Energie geht es am Mittwoch, 22. August. Dann treffen sich Interessierte bei der Nahwärmezentrale bei der Aldinger Schule und Sporthalle. Sie werden die ausgeklügelte Technik und die besondere, flächendeckende Vorgehensweise der Gemeinde Aldingen in der Nahwärmeversorgung kennenlernen. Treffpunkt ist hier um 14.30 Uhr.

Ein Highlight und auch nur für 15 Besucher zugänglich ist der Besuch bei und im Radarturm Gosheim am Mittwoch, 29. August, um 10 Uhr. Diese Anlage dient der Überwachung des Himmels zur Flugsicherung und ist weithin sichtbar, aber ist so gut wie nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Für 15 SZ-Leser hat sich die Flugsicherung bereit erklärt, die Türen zu öffnen für eine gut einstündige Führung mit Ralf Dietzel.

Jetzt für exklusive Führungen anmelden

Unsere Zeitung öffnet im Rahmen der Serie „SZ öffnet Türen“ für ihre Leser exklusiv die Türen von Firmen oder Einrichtungen, die normalerweise nicht für Besucher zugänglich sind.

Wer dabei sein will, sollte eine E-Mail mit seinen Wunschzielen an die Adresse redaktion.stadt.tuttlingen@schwaebische.de schicken. So besteht die Möglichkeit, jeweils bis zu zwei Karten für eine kostenlose Besichtigung zu gewinnen. Auch für weitere Führungen kann man sich unter Angabe des Ziels bis 4. August bewerben. Hier der Überblick der weiteren Termine: Samstag, 11. August, 9.30 Uhr: Felsenhöhle Mühlheim, am Parkplatz zum gemeinsamen Aufstieg; Dienstag, 14. August, 14 Uhr: Rathaus-Nebengebäude, Waaghausstraße, Haupteingang; Samstag, 18. August, 10 Uhr: Steintäle, Parkplatz Skihang; Montag, 20. August, 17 Uhr: Hammerwerk Fridingen, Parkplatz Haupteingang; Mittwoch, 22. August, 14.30 Uhr: Marquardt Rietheim; Mittwoch, 29. August, 15 Uhr: Walter Straßenbau Trossingen, Gewerbegebiet Neuen; Donnerstag, 30. August, 5 Uhr: Schneckenburger-Bäckerei, Föhrenstraße; Freitag, 31. August, 18 Uhr: Auberlehaus Trossingen, Haupteingang; Dienstag, 4. September, 14 Uhr: IFC, Haupteingang; Mittwoch, 26. September, 16.30 Uhr: Klinikum Tuttlingen, Haupteingang. Zudem gibt es noch eine Führung zu den Wild Wings. Dieser Termin steht noch nicht fest.