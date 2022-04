Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Passend zur Osterzeit machten sich die Riesenkinder und zukünftige Schulanfänger des Evangelischen Kindergartens auf in die Nachbarschaft, um die Hühner des Gymnasiums zu besuchen. Passend zum Kindergartenthema „Von der Henne zum Ei“ bot die kleine Exkursion viele interessante Aspekte in Natura.

Lehrerin Silke Banzhaf hieß die Kindergartenkinder willkommen und veranschaulichte das Umweltprojekt des Gymnasiums auf vielfältige, interessante Weise. Die Kindergartenkinder konnten die Hühner ausführlichst beobachten und alle ihre Fragen wurden geduldig beantwortet. So nebenbei konnten die jungen Besucher viel über Lebensweise und Haltung von Hühnern lernen. Etwas ganz Besonderes war die Beobachtung der am Vortag geschlüpften Küken, die fluffig weich in ihrem Stall herumwanderten. So etwas sieht man wirklich nicht alle Tage!