Vom Stall zur Wohnung? Vater Staat zahlt mit

Die bisherigen Fördersätze für ELR-Mittel sind 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Bei der Umnutzung zum Beispiel einer Scheune in Wohnungen sind das bis zu 50 000 Euro pro Wohnung. Höchstens aber 100 000 Euro für ein Vorhaben. Erweiterungen, Aufstockungen oder Baulücken zu bebauen wird ebenfalls mit 30 Prozent, höchstens aber 20 000 Euro je Wohnung bezuschusst. Wer besonders CO2-bindende Baustoffe in der Tragwerkskonstruktion verwendet bekommt nochmal fünf Prozent oder 5000 Euro obendrauf. Höchstens 125 000 Euro für ein Vorhaben.

Wie müssen Privatleute vorgehen und bis wann? Die groben Pläne für die Schaffung von Wohnraum oder Sanierung sollten bis 31. August für den Antrag als Schwerpunktregion eingereicht werden. Das Formular ist sowohl auf der Homepage abruf-, als auch in den Gemeinden abholbar. Die eigentlichen Anträge, die dann (von Architekten) mit Kostenschätzungen ausgearbeitet und begründet sein müssen, können dann in den folgenden Jahren jeweils im Sommer gestellt werden, also in den Jahren 2023 und Folgende.

Es ist DIE Gelegenheit für Zufriedene und Unzufriedene und Ideenreiche aus Spaichingen, Aldingen, Dürbheim, Balgheim, Hausen, Denkingen, Frittlingen, Böttingen und Mahlstetten, ihre Meinung zu sagen und Ideen einzubringen. Und zwar so, dass es schwarz auf weiß dokumentiert ist und auch für weitere kommunalpolitische Projekte eine Rolle spielt.

Noch bis zum 31. August läuft die Umfrage der Verwaltungsgemeinschaft zur gewünschten Schwerpunktregion. Der Clou: Die VG Spaichingen wäre Vorreiterin, denn bisher gibt es nur Schwerpunktgemeinden. Deshalb werde die Verwaltungsgemeinschaft landesweit sicherlich auch besonders in den Blick genommen, wenn der Antrag genehmigt wird.

Rücklauf bisher mager

Bisher ist der Rücklauf allerdings mit nicht einmal 300 Fragebögen mager - bei insgesamt über 32000 Bewohnern der VG. Bei einer Online-Veranstaltung hatten die Bürgermeister Spaichingens, Hausens, Frittlingens und Denkingens Mitte Juli das Vorhaben vorgestellt. Dabei schilderten einige Bürgermeister aus der Sicht je ihrer Gemeinde die Potenziale, die durch das Zuschussprogramm gefördert werden könnten.

Mehrere große Grundfragen stellen sich auch in den Fragebögen zu den baulichen Projekten, für die es Zuschüsse geben soll:

Wie trägt das Projekt zur flächensparenden Siedlungsentwicklung bei? Wie bezieht das Projekt den demografischen Wandel mit ein? Wie verhält es sich mit dem Schutz von Natur und Landschaft und inwieweit wird das Projekt von mehreren Gemeinden getragen? Ziel sei, sowohl was Wohnen, als auch was Arbeiten angeht, die Struktur zu verbessern.

Bauen in der zweiten Reihe oder in der Scheune

Themen für Privatleute sind Bauen in der zweiten Reihe, vor allem aber auch die Umnutzung von ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden und Scheunen in Wohnraum, Bauen in Baulücken und ähnliches.

Thomas Geissler von der LBBW, die den Antrag als Schwerpunkregion inhaltlich begleitet und mit seinen Mitarbeiter/innen auch Privatleute bei der Antragstellung unterstützt, sagte in der Onlineveranstaltung, die über die Homepage (Siehe QR-Code) immer noch abrufbar ist, dass es viele Gebäude mit Sanierungsstau gebe.

In Dürbheim Potenzial für 100 Wohnungen

Der zu der Zeit Noch-Bürgermeister Andreas Häse hat folgendes für Dürbheim ausgerechnet: Die Gemeinde habe 560 Gebäude bei 1700 Einwohnern. Jedes fünfte sei sanierungsbedürftig oder müsse sogar abgebrochen werden. Auf der anderen Seite der Waagschale stünden 100 Wohnungen, die durch entsprechende Bau- und Sanierungsmaßnahmen entstehen könnten - ohne weitere Neubaugebiete. So ähnlich sehe es auch in Frittlingen aus, bestätigte Frittlingens Bürgermeister Dominic Butz. Und gleichzeitig gebe es eine sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum.

Ist die Region fit für die vielen kommenden Senioren?

Innerorts in modernen Wohnungen zu wohnen, hat noch einen weiteren Vorteil: Die Wege - auch zur Begegnung - der immer mehr werdenden Alten sind kurz. Der Anteil der über 65-Jährigen steige von jetzt 20 auf 27 Prozent der Bevölkerung, so Jasmin Kizler von der LBBW in der Auftaktveranstaltung. Für sie und alle anderen stünden deshalb gerade als kommunale Projekte die barrierefreie Gestaltung der Ortsmitten, die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, des Dorflebens, der Freizeit und der Identifikation im Blick der Förderung.

Hausen will neune Räume für Vereinshaus

Der demografische Wandel sei für Hausen bisher noch nicht das Kernthema, berichtete Bürgermeister Jochen Arno. Im Gegenteil: Während man vor wenigen Jahren noch um das Überleben der Grundschule gekämpft habe, platze jetzt der Kindergarten vor allem im Kleinkindbereich aus allen Nähten. Der Grund vor allem: junge Familien hätten die alten Häuser aufgekauft und saniert.

Für Hausen stehe aber vor allem der Umbau des Vereinshauses mit dringend benötigten neuen Räumen auf der Wunschliste. Außerdem müsse die Ortsdurchfahrt verlangsamt, eine Lösung für die Grundversorgung nach Schließung des Dorfladens gefunden werden und nach Möglichkeit ein Radweg nach Spaichingen und Gunningen entstehen.

Megathema: Weg vom Gas

Dass die Bewohner der VG hier in einer überragend hochwertigen Landschaft leben, die auch zur Erholung genutzt wird und werden soll, war ein weiteres Thema. Freizeitaktivitäten zu fördern, aber auch zu kanalisieren, sei mit ein Ziel der VG, sagte Spaichingens Bürgermeister Markus Hugger. Und Balgheims Bürgermeister Nathanael Schwarz berichtete von der durch die N-Region angestoßenen Biotop-Verbundplanung.

Das Thema Energie sei jetzt besonders aktuell. „Die Ukrainekrise zwingt uns, unkonventionell vorzugehen“, sagte Hugger. Es gelte Bebauungsplanverfahren zum Beispiel für PV-Anlagen schneller umzusetzen oder andere Modelle zum Beispiel in der Wärmeplanung anzustreben. Spaichingen sei bis zu 80 Prozent vom Gas abhängig.

Alte Bausubstanz in modernen Wohnraum umzuwandeln – wie hier dieses rund 200 Jahre alte Bauernhaus von Jörg und Jutta Kapp in Dürbheim –, ist eines der wichtigsten Ziele des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum. (Foto: Frank Czilwa)