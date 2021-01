Vom Christbaum zum Narrenbaum

Nachdem die Vereine und Gruppen, die sonst die ausgedienten Christbäume abgeholt haben, das dieses Jahr nicht tun können, ruft auch die Spaichinger Narrenzunft dazu auf, die ausgedienten Bäume einfach abzuschmücken und zum Narrenbaum umzufunktionieren.

„Besondere Zeiten erfreuen sich besonderen Aktionen“, schreibt die Zunft in einem Brief an alle Spaichinger, in diesem Fall die Aktion „Wer hat den schönsten Narrenbaum der Kampagne 2021“. Anstatt den Weihnachtsbaum zu entsorgen, wird der Baum einfach zum Narrenbaum umgerüstet. Ob mit bunten Bändern oder bunten Tüchern, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Die Bäume sollen bis Aschermittwoch stehen bleiben. Bereits seit einigen Jahren sieht man immer wieder so umgewidmete Bäume, so die Narrenzunft, „aber sicher in diesem Jahr ein ganz besonderes Zeichen, wenn man viele solcher Narrenbäumchen auf Balkonen, Terrassen oder in Vorgärten sehen wird.“

Ganz nach dem Motto „Die Fasnet findet sicher statt, ein Narr sie steht‘s im Herzen hat!“ freut sich die Zunft auf viele schöne Beiträge.

Die schönsten drei Bäume werden mit einer Prämierung versehen. Hierbei verlost die Zunft zwei Karten für die Redoute, ein Set Narrenzunft Mäskerle und ein Buch „Mein Jahr als Narr“. Wer mitmachen will, kann einfach ein Bild des eigenen Narrenbaums in Facebook oder Instagram bis zum 31. Januar unter den Beitrag der Zunft zur Aktion einstellen. Gerne auch per Mail an info@deichelmaus.de.