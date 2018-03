Vom Bergbauernbub zum Extrembergsteiger

Bürgermeister Gerhard Reichegger hat zahlreiche Gäste, darunter Alpinisten und Freunde der Berge, zum Vortrag des erfolgreichen Extrembergsteigers Hans Kammerlander in der Schlossberghalle begrüßt. Auch er habe seine Wurzeln in der Nähe des Heimatorts von Kammerlander. Der Bergsteiger berichtete zum Thema „Am seidenen Faden – von Südtirol zum Jasemba“ mit brillantem Bildmaterial und atemberaubenden Filmabschnitten von seinen Expeditionen, vom Klettern und von Skifahrten an den höchsten Gipfeln.

Das Licht ging aus, nur ein Scheinwerfer beleuchtete den Südtiroler, und er erzählte in seiner ruhigen Art, wie er am Bergsteigen Freude gefunden habe. Angefangen als Bergbauernbub schwänzte er die Schule und folgte klammheimlich einem Touristenpaar auf den hohen Moosstock: Statt mit ihm zu schimpfen, erhielt er einen Apfel, und „seit diesem Tag sind die Berge und ich eins“, sagte er. Seit jener Zeit bahnte sich der Südtiroler den Weg aus seiner Heimat Tauferer Ahrntal zu immer neuen Berggipfeln. Dabei entwickelte er sich zweifelsfrei zu einem der erfolgreichsten Alpinsten der heutigen Zeit. Dank seinem Lehrmeister Reinhold Messner hat er in Rekordzeit zwölf der 14 Achttausender bestiegen.

Er faszinierte seine Gäste von der ersten Minute an bei seinem Multimedia-Vortrag und erklärte, was ihn trotz aller Gefahren in eisige Höhen treibt. Er fühle sich wie im Paradies, „Gipfel, Weite, Freiheit“. Für seine schwierigen Kletterformen habe er durch seine harte Arbeit im Elternhaus die Grundkondition erhalten, die ihm auch als Bergführer in den Dolomiten zugute gekommen sei. Sein Herz gehe auf, wenn er die Drei Zinnen sieht, die er risikofreudig mehrmals erklettert habe. „Kaum bist du vom Berg im Tal, bist du wieder mit den Gedanken bei der nächsten Bergbesteigung.“ So habe er auch das Matterhorn von allen Seiten mehrmals bezwungen.

Unter dem Strich kommt Kammerlander auf 40 Expeditionen sowie 3500 Kletter- und Bergtouren, bei denen er manchmal bis zum Limit ging. Wenn es aber nicht sein Tag war, drehte er wieder um. Das Klettern sei kein Problem, aber die Höhe, etwa im Mount Everest-Gebiet mit dem Jasemba im Herzen des Himalayas, „einer der schönsten Berge“.

Angst hatte er nie vor den großen Gipfeln, aber mit dem kürzlich gedrehten Film von der Kindheit bis hin zu „seinem“ Berg, dem Manaslu in Tibet, will der 61-Jährige seine großen Wege beenden. „Ich muss nicht mehr Bäume ausreißen, neben den Dreharbeiten zum Kinofilm und einem neuen Buch nehme ich mir Zeit, um euch, gemeinsam mit meinem bewährtem Team, die Schönheit der Bergwelt von Südtirol bis Nepal näher zu bringen“, sagte er abschließend und nahm sich Zeit, um sich mit den Gästen zu unterhalten, Fragen zu beantworten und Bücher zu signieren.