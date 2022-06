Volz lädt ukrainische Flüchtlinge zum gegenseitigen Austausch ein

Die Volz Gruppe in Deilingen hat vor Kurzem geflüchteten Menschen aus der Ukraine eingeladen. Ziel war es, sich gegenseitig kennenzulernen und einen Erfahrungsaustausch anzustoßen, berichtet die Gemeindeverwaltung Deilingen in einem Schreiben. .

Aufgrund der Kriegssituation mussten viele Ukrainer ihre Heimat verlassen, hauptsächlich Frauen, Kinder und ältere Personen. Insgesamt 18 Flüchtlinge sind bisher nach Deilingen gekommen. Alle konnten privat unterkommen. Nach dem Stress und den Wirren der Flucht müssen sich die Flüchtlinge nun in neuer Umgebung zurechtfinden, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde weiter.

Auf Initiative von Sigrid Fleig lud die Volz Gruppe GmbH diese geflüchteten Menschen in die Räumlichkeiten von VolzKidz ein. Ziel war, sich gegenseitig kennenzulernen und einen Erfahrungsaustausch anzustoßen. Der Vorschlag stieß auf große Resonanz und war ein voller Erfolg. Bei Kaffee und Kuchen konnte sich die Gäste nicht nur Informationen, sondern auch Kontaktdaten austauschen, um weiterhin in Verbindung zu bleiben.

Alle Gästen waren sich bewusst, dass Sprachkenntnisse den Alltag deutlich erleichtern. So wurde kurzerhand vereinbart, am Wochenende in der Kantine der Volz Gruppe GmbH einen Sprachkurs anzubieten. Nicht nur Deutsch wird im Sprachkurs nun gelernt, sondern auch, wie man in Deutschland zurechtkommt.