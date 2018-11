Vollautomatischens Klohäuschen steht – Noch nicht in Betrieb

Im Juni beschlossen, seit ein paar Wochen mit Leitungs- und Kanalarbeiten vorbereitet, jetzt aufgestellt: Das neue, voll automatische Klohäuschen neben der Treppe am Spaichinger Bahnhof („Hühnerleiter“ im Volksmund, weil so steil) steht seit wenigen Tagen. 114 000 Euro plus ein Unterbau von 20 000 Euro sollte das Häuschen kosten. Ob man im Kostenrahmen bleibt, beziehungsweise, was die umfangreichen Vorarbeiten kosten, beantwortete das Rathaus nach einer Anfrage am Mittwoch nicht. Sobald das sich selbst reinigende Klo steht, soll es nach rund 45 Sekunden nach Benutzung schon wieder zur Verfügung stehen. Eine ein- bis zweimalige Kontrolle der Papier- und Seifenspender reiche zur Wartung aus, hatte der Chef der Produktionsfirma im Gemeinderat versprochen.