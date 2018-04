Volkstanzgrupe stellt Maibaum auf

Die Volkstanzgruppe wird zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr am Dienstag, 1. Mai, den Maibaum um 10 Uhr vor dem Rathaus unter der Begleitung von Volkstanzmusik aufstellen. Verbunden mit dem Maibaumaufstellen ist ein Tanzfest unter dem Motto: „Tanz in den Mai“.

Den ganzen Tag über werden die Volkstänzer zusammen mit den Fahnenschwingern die Gäste auf dem Rathausplatz mit einem bunten Programm unterhalten. Mit alten und neuen sowie modernen Tänzen wie Linetänzen, können sie bestimmt die Gäste begeistern. Zum 1200-Jahr-Jubiläum wird die Tanzgruppe der Banater Schwaben aus Spaichingen mit ihren Aufführungen mitfeiern.

Nach einem zünftigen Frühschoppen gibt es ab 11.30 Uhr Mittagessen und am Nachmittag warten Kaffee und Kuchen auf die Gäste. Neben anderen schmackhaften Menüs wird die Gruppe dieses Jahr wiederum die beliebten Fleischkäswecken mit Zwiebeln anbieten. Den Wandergruppen bieten die Volkstänzer einen Zwischenstopp oder Abschluss bei bester Bewirtung an. Sollte der Wettergott den Volkstänzern, wie so oft, überhaupt nicht freundliche gesinnt sein und Dauerregen bescheren, wird das Fest in den Bürgersaal im Rathaus mit minimiertem Unterhaltungsprogramm verlegt.